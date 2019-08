Auto fuori strada, quattro giovani feriti nella notte a Cologno

Sono rimasti ferite quattro persone, per fortuna nessuna in modo grave, nell’incidente che si è verificato nella notte tra sabato e domenica a Cologno al Serio. Un’auto, per cause ancora da accertare, è improvvisamente finita fuori strada in via Brescia intorno alle 4.

A bordo del mezzo un ragazzo di 26 anni e altri tre di 27.

Sul posto sono arrivate due ambulanze e i vigili del fuoco.

Quello che sembrava un grave incidente, però, si è fortunatamente rivelato meno serio del previsto: le condizioni dei quattro ragazzi, infatti, non sono preoccupanti. Nessuno è in pericolo di vita.

I feriti sono così stati trasportati agli ospedali di Treviglio e Zingonia.

Ancora da chiarire con precisione la dinamica dell’incidente.