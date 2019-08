Atalanta a Ferrara col lutto al braccio: è l’omaggio nerazzurro a Felice Gimondi

A Ferrara, in occasione della partita contro la Spal, l’Atalanta scenderà in campo con il lutto al braccio per ricordare ed onorare Felice Gimondi, leggenda del ciclismo italiano ed internazionale, scomparso lo scorso 16 agosto.

A comunicarlo è il club bergamasco con una nota apparsa sul proprio sito.

Gimondi, campione del ciclismo, è scomparso il 16 agosto scorso all’età di 76 anni per un improvviso arresto cardiaco mentre nuotava in vacanza a Giardini-Naxos. Era una grandissimo tifoso della Dea, tanto che alla Gazzetta dello Sport dichiarò: “Se perde l’Italia m’importa poco, ma quando tocca all’Atalanta ci sto davvero male”.

I nerazzurri lo saluteranno per l’ultima volta con il lutto che porteranno al braccio durante Spal-Atalanta, prima gara della Serie A 2019-’20.