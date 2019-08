Tra conferme importanti e colpi mirati: l’Atalanta è più forte della scorsa stagione?

Manca ancora qualche giorno alla chiusura del mercato, ma la nuova stagione è alle porte. E allora ci chiediamo: l’Atalanta di oggi è più forte di quella che ha chiuso il campionato a maggio?

Difficile, ora, dare una risposta. Di certo, però, va sottolineato che la società, senza svenarsi, ha condotto un mercato attento. E (almeno per ora) ha mantenuto le promesse: i big, tutti, sono rimasti a Bergamo.

Unica cessione – più o meno – eccellente è stata quella che ha portato Mancini alla Roma: difficile non mettere sul mercato un giocatore acquistato per una cifra irrisoria e valutato dopo due stagioni 25 milioni di euro. Giusto farlo partire.

Al suo posto è arrivato un certo Skrtel, uno l’Europa che conta la conosce bene. Se si ambienterà in fretta, potrà dare una grossa mano nonostante la non più giovanissima età. In Turchia, con la maglia del Fenerbahce, ha dimostrato di poter competere ancora ad alti livelli.

Ruslan Malinovskyi, ucraino, classe 1993

Che dire invece di Malinovskyi, un talento puro che già nelle amichevoli estive ha messo in mostra tutte le sue qualità. Anche qui sarà da vedere quanto e come assorbirà l’impatto con il calcio italiano – ben diverso da quello belga a cui era abituato -, ma il campioncino non si discute. Potrà essere una sorpresa della prossima Serie A e non solo un vice di qualche titolare.

Per Muriel, invece, non servono presentazioni: piedi delicati, velocità e guizzo nell’uno contro uno sono i punti di forza di questo attaccante che per una realtà come l’Atalanta era un sogno fino a poco tempo fa. Un grandissimo colpo che con Gasperini può vivere una nuova giovinezza, come successo ad altri prima di lui a Bergamo.

Luis Muriel, 28 anni, arriva dal Siviglia

Tra le conferme più importanti – oltre a Gomez che non è nemmeno finito al centro di voci di mercato – spiccano sicuramente quelle di Zapata e Ilicic, accostati alle big di mezza Europa ancor prima che la scorsa stagione fosse finita. Sono rimasti entrambi in nerazzurro, per un attacco che, con l’aggiunta di Muriel, potrebbe regalarci ancora tanto spettacolo.

Sono rimasti anche gli esterni che lo scorso anno si sono alternati come titolati sulle due fasce: Castagne, Gosens e Hateboer. Eppure le richieste anche per loro non sono mancate. Chissà se a questi tre si aggiungerà Laxalt, sarebbe oro colato.

Duvan Zapata, classe 1991, confermato al centro dell'attacco

In difesa – Mancini e Skrtel a parte – tutto è rimasto com’era: ci sono Masiello, Djimsiti, Palomino e, soprattutto, Toloi. Il brasiliano si è perso il finale della scorsa stagione a causa di un infortunio, il suo rientro sarà fondamentale.

Tra i pali, invece, tecnico e società hanno fatto una scelta ben precisa: si punta tutto su Gollini. Così, è arrivata la cessione (neanche troppo dolorosa) di Berisha alla Spal, con il rientrante Sportiello pronto a mettersi a disposizione come secondo.

E poi è rimasto lui, il vero top player di questa squadra: mister Gasperini. Corteggiato in ogni modo dalla Roma, ha scelto di continuare a Bergamo, con l’Atalanta.

Gian Piero Gasperini, 61 anni, ha detto no alla Roma per restare a Bergamo

In questo momento il Gasp può essere considerato uno dei 2-3 allenatori italiani più bravi in attività. Di certo uno dei più decisivi. Essere riusciti a confermarlo è stato il colpo più importante della famiglia Percassi.

Quindi?

Per ora diciamo che l’Atalanta, così com’è, è una squadra che può dire la sua su ogni fronte. Il mercato, però, chiuderà solo la sera del 2 settembre: qualcosa ancora dovrebbe succedere.