Tensione all’Edoné: Giorgio Canali insulta un padre, poi battibecco social

Che Giorgio Canali sia un personaggio fuori dagli schemi è fatto noto: ma venerdì sera, durante il concerto all’Edoné di Bergamo con i Rossofuoco, è riuscito a farsi notare per un’aspra diatriba con uno spettatore.

O meglio, un padre, rimproverato “poco gentilmente” (come lo stesso rocker ha ammesso) per aver tenuto le sue bambine troppo vicine al palco dove erano posizionati potenti amplificatori.

La denuncia, oltre che dai presenti alla serata, è poi corsa in rete, resa nota da Franz Barcella, uno dei soci fondatori dello spazio giovani di Via Gemelli: “Che uomo piccolo piccolo – ha scritto chiamando in causa direttamente il musicista – Insultare ripetutamente dal palco un padre che aveva portato la famiglia a vederti, urlargli ripetutamente, davanti alle sue tre bambine in lacrime di impiccarsi. Che rimorso averti fissato una data in Edoné, mi scusi con tutti i presenti per lo squallido spettacolo”.

A spiegare ancora meglio quanto successo è stata poi la mamma delle bimbe: “Ha detto testualmente ‘Chi è la testa di…padre di questi bambini? Domani saranno sordi. Gli imbecilli non dovrebbero diventare genitori ma il mondo è pieno di imbecilli’. Le mie bambine sono rientrate a casa impaurite da un signore che ha attaccato senza motivo e violentemente il padre”.

Tra una valanga di commenti, anche la versione dell’artista: “Mettere dei bambini su un palco con un volume devastante come il nostro è una roba da deficienti – ha scritto – Mi fa incazzare moltissimo ogni volta che li vedo senza protezione messi davanti ad amplificazioni importanti e ogni volta che i genitori non capiscono al volo il problema ci litigo e continuerò a farlo. Quando, forse poco gentilmente, ho detto di tirare giù quei c**** di bambini la risposta è stata ‘fai il fenomeno’. Mi dispiace ma un atteggiamento del genere farebbe girare i c******* a chiunque. Non credo di aver esagerato dicendogli che gli dovrebbero togliere la patria potestà”.