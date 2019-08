RaiUno omaggia Pavarotti e Bocelli, Canale5 Lucio Dalla: la tv del 24 agosto

Per la prima serata in tv, sabato 24 agosto su RaiUno alle 20.35 andrà in onda “Techetechetè superstar” – Luciano e le stelle”. Nel corso della puntata di stasera, dedicata al grande tenore Luciano Pavarotti, si rivivranno alcune delle sue esibizioni avvenute nel corso delle edizioni del “Pavarotti & Friends”, una serie di concerti organizzati a scopo benefico, in cui Pavarotti ha cantato anche con artisti della musica pop come Elton John, James Brown, Liza Minnelli e Skin. Il programma propone anche un’intervista esclusiva con la moglie, Nicoletta Mantovani.

A seguire, alle 22.30 il film “La musica del silenzio”, con Tony Sebastian e Antonio Banderas. Amos è un bambino dotato di una voce eccezionale. Soffre però di un grave problema agli occhi che lo rende quasi non vedente e che lo costringe a continui interventi chirurgici. Amos crescendo, però, non si arrende e si impegna a fondo per realizzare i suoi desideri. Il film, tratto dall’omonimo romanzo autobiografico di Andrea Bocelli, è uscito al cinema il 18, 19 e 20 settembre 2017 ed è andato in onda su RaiUno il 2 ottobre 2018.

Su Canale5 alle 21.20 riproporrà “Lucio!”. Viene riproposto il concerto organizzato dal cantautore Ron, per ricordare l’amico Lucio Dalla, scomparso il 1° marzo 2012 a 69 anni. Dalla splendida cornice del teatro Romano di Verona Michelle Hunziker introduce i tanti ospiti che si esibiscono sul palco, tra cui Gaetano Curreri, Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni, Massimo Ranieri, Emma Marrone, Noemi, Gigi D’Alessio, Paola Turci, Serena Autieri, Federico Zampaglione e Luca Carboni. Il concerto si è svolto il 2 giugno 2018 ed è stato trasmesso per la prima volta in televisione il 31 agosto 2018 sempre da Canale 5.

Su Rete4 alle 21.25 l’appuntamento è con la soap “Una vita”, con Xoan Forneas, Josè Maria Sacristan ed Elia Galera. Mentre Silvia è arrabbiata con Arturo che, nonostante la promessa fatta, continua a nascondere agli amici la sua malattia, Flora si reca in carcere a fare visita a Pena e gli promette che farà il possibile per farlo uscire. Intanto, Ursula si presenta a casa di Rosina in preda a un attacco di nervi, minacciando di volersi togliere la vita. Il piano di Diego e Samuel per portare la donna alla follia sembra dunque funzionare. Tini, nel frattempo, scopre il segreto di Antonito, mentre Carmen e Fabiana hanno un’accesa discussione.

La7 alle 21.15 trasmetterà il telefilm “Body of proof”, con Dana Delany, Geoffrey Arend e Rebecca Blumhagen. Verranno proposi quattro episodi intitolati “Problemi di famiglia”, “Scomparso”, “Punto d’origine” e “Un’altra possibilità”. Nel primo, un giovane milionario perde la vita e Megan sospetta che si tratti di un delitto. Nel secondo, un bambino viene rapito al parco e la sua babysitter cercando di salvarlo, viene investita. Nel terzo, Peter salva una giovane donna da un violento incendio. Nel quarto, Megan indaga su una ragazza che è stata uccisa in un obitorio.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “L’uomo che non avrei mai dovuto amare”, con Jason-Shane Scott; su RaiTre alle 20.30 “The Hurricane – Il grido dell’innocenza”, con Denzel Washington; su Italia1 alle 21.20 “Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi”, con Milo Parker; su Tv8 alle 21.30 “Extortion”; e su Canale Nove alle 21.25 “Schegge di paura”, con Richard Gere.

Ancora, su Rai4 alle 21.15 “Professione assassino”, con Jason Statham; su La7D alle 21.30 “Secretary”, con Maggie Gyllenhaal; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Maliziosamente”, con Nathalie Vernier; su La5 alle 21.10 “Inga Lindstrom – Il lupo solitario”; e su Iris alle 21 “Ange & Gabrielle – Amore a sorpresa”, con Isabelle Carrè.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “La neve e l’arte di farla sciogliere senza farla bollire”. Uno show di Gene Gnocchi tra il cabaret e il teatro dell’assurdo: un esperto di corsi rapidi propone un rivoluzionario corso in quattro fasi per imparare l’arte di diventare capaci di intendere ma non di volere.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la fiction “Anni 60”, con Ezio Greggio, Giuseppe De Rosa e Nini Salerno; su Real Time alle 21.30 il reality “Vite al limite”; e su Italia2 alle 21.15 la replica di “Colorado”, con Belen Rodriguez e Paolo Ruffini.