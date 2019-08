Morto Carlo Delle Piane, Tabani: “Schivo e riservato, attore dalla grande duttilità”

È morto a Roma a 83 anni l’attore Carlo Delle Piane.

Nei suoi 70 anni di carriera aveva lavorato con alcuni dei più grandi registi e attori, tra i quali si ricordano Alberto Sordi, Aldo Fabrizi, Totò, De Sica, Pupi Avati e anche con il bergamasco Ermanno Olmi.

Sotto la sua direzione aveva recitato in Tickets, film del 2005 nel cui cast figurava anche l’attore bergamasco Maurizio Tabani: “È stata una conoscenza e una collaborazione artistica singolare ed interessante per il carattere schivo e riservato che lo distingueva – spiega Tabani -. Sempre gentile e disponibile ma concentrato nel suo lavoro che svolgeva con grande professionalità soprattutto con Olmi, regista esigente, da cui spesso riceveva indicazioni e suggerimenti sulla parte che pretendeva essere il più possibile naturale. Lui, spesso abituato all’esasperata caratterizzazione comica dei personaggi interpretati, dava dimostrazione, in quel frangente, della sua straordinaria capacità e duttilità recitative, così come aveva fatto nei film di Pupi Avati. Il suo carattere, solo apparentemente scontroso, non gli impediva di essere un collega scrupoloso e collaborativo. Il cinema e anche il teatro, oltre che il pubblico, a cui era dedicato il suo lavoro, avvertiranno la sua mancanza”.