L’Atalanta riparte dalla Spal, Gasp: “Prima la salvezza, ritroviamo fame di vittorie”

Ilicic non c’è per squalifica, Gasperini non svela la formazione ma riparte con l’usato sicuro cioè molto probabilmente con Gomez e Zapata davanti e dietro di loro Pasalic. Il resto, per l’esordio stagionale contro la Spal, sarà la solita Atalanta.

Si riparte. Gasperini, con quali ambizioni? “Salvezza… Ha ragione il presidente, condivido in pieno: prima si arriva ai 40 punti e poi… E poi essere umili non significa non essere ambiziosi. Si riparte da zero. Ripartiamo per un altro campionato”.

Qualcuno nelle percentuali scudetto ha inserito anche l’Atalanta. Gasperini sorride: “Scudetto anche per noi? Non ci togliamo niente, un traguardo alla volta. Speriamo di partire meglio degli altri anni”.

Ferrara, la Spal è un osso duro… “Sarà una partita molto impegnativa, Ferrara è un campo difficile, la Spal ha tanti ex ma vogliamo dare subito un segnale forte a noi stessi e partire subito forte…Come stiamo? La prima partita è sempre un’incognita, per la condizione non abbiamo grandi riscontri ma ci siamo allenati indubbiamente bene”.

Cosa vuol dire ripartire con la squadra confermata? “Indubbiamente un vantaggio dal punto di vista tattico. Tutte le squadre però sono un po’ le stesse e vedo tante squadre più forti. In Serie A hanno investito molto tante squadre per migliorarsi e noi serviamo un po’ da stimolo, tante squadre vorrebbero ripetere quel che abbiamo fatto l’anno scorso. Ed è un campionato più forte dell’anno scorso”.

I nuovi? “Abbiamo Muriel e Malinovskyi da inserire e ci sarà tempo soprattutto dopo le prime due giornate e con la Champions tutti dovranno essere pronti. Ilicic e Castagne sono fuori… Però abbiamo le motivazioni giuste, con umiltà, ambizione, voglia di fare risultato. Non sarà facile ripetere i risultati però l’atteggiamento non si può sbagliare per fare buone prestazioni”.

Gasp torna poi sulla Spal: “Domani ritroviamo contro tanti ragazzi che sono stati determinanti nel nostro primo anno, da Paloschi a Petagna, da Kurtic a Berisha e D’Alessandro… avranno spirito di rivalsa”.

Senza Ilicic? “Abbiamo più soluzioni davanti, il Papu, Pasalic… Zapata gioca, Muriel ha avuto un po’ di febbre verrà in panchina… Non c’è un’alternativa a Ilicic. Skrtel ci darà una buona mano”.

Però il mercato…cosa si aspetta ancora o è chiuso? “Mercato chiuso? Non ne ho la più pallida idea.. Intanto siamo questi. Avere il mercato aperto a inizio campionato è una follia”.

In conclusione… “Per me la cosa più importante è riuscire a iniziare bene, è una grandissima sfida per noi: dobbiamo ritrovare la fame, la voglia di essere protagonisti, di essere un gruppo tosto contro avversari che vogliono superarti. L’anno scorso ricordate il salvataggio di Masiello sulla linea a Napoli e altri episodi simili? Abbiamo fatto qualcosa che ci ha spinto oltre le nostre possibilità. Altre squadre si sono staccate alla fine e la nostra forza è stata invece stare in piedi fino in fondo. Fisicamente? Noi ci alleniamo per stare bene e speriamo di avere pochi infortunati come l’anno scorso”.