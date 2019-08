Ultimo weekend di vacanza per molti bergamaschi che forse lo prolungano fino a lunedì visto che per chi abita in città il 26 è la festa patronale che chiude le ferie. Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo ci accompagna a scoprire che tempo farà.

ANALISI GENERALE

Una debole area di alta pressione si estende su tutto il bacino del Mediterraneo determinando condizioni di tempo variabile specie sui rilievi, dal fine settimana tempo più stabile sulla nostra regione con un rialzo termico grazie ad un temporaneo rinforzo in quota dell’alta pressione, ancora variabilità a partire da Martedì.

Sabato 24 agosto 2019

Tempo Previsto: Su tutta la regione, inizialmente cieli irregolarmente nuvolosi con alternanza di schiarite e annuvolamenti associati a qualche isolato rovescio o temporale, più probabile sui settori montuosi e zone adiacenti dal pomeriggio; fasi soleggiate anche di ampia durata sulle zone pianeggianti con scarse possibilità di rovesci e temporali.

Temperature: Minime stazionarie tra 16 e 21 gradi, massime in lieve aumento specie in pianura tra 27 e 30 gradi

Domenica 25 agosto 2019

Tempo Previsto: Su tutta la regione condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio debole attività cumuliforme sui rilievi Alpini e Prealpini associata a scarse possibilità di brevi rovesci o temporali specie sui settori centro/orientali.

Temperature: Temperature in aumento sia nei valori minimi ( tra 17 e 21 gradi ) sia nei valori massimi ( tra 28 e 31 gradi )

Lunedì 26 agosto 2019

Tempo Previsto: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, dal pomeriggio modesta attività cumuliforme sui rilievi ma con assenza di fenomeni di rilievo.

Temperature: Stazionarie con valori leggermente superiori alle medie stagionali.