Capriate, sono ore d’ansia per Tiziano: non dà sue notizie da venerdì sera

Sono ore di grande preoccupazione a Capriate San Gervasio per Tiziano Napolitano che da venerdì sera alle 20.30 risulta scomparso.

Il ragazzo, sprovvisto di documenti, indossa pantaloncini e t-shirt neri.

“Tiziano si è allontanato in uno stato Psico Emozionale che potrebbe indurlo ad azioni anche gravi – ha fatto sapere il padre –

Sono state allertate le forze dell’Ordine, ed ho sporto denuncia di scomparsa. Si è allontanato a piedi e non ha portato documenti con se. Chi lo avesse visto, o può aver idea di dove possa essere, o rivolto per eventualmente farsi ospitare, è pregato di darne notizia. Rivolgendosi ai Carabinieri di Capriate, al 113 o a me personalmente. Il mio contatto telefonico è: 3319947960. Solo notizie utili per favore”.