Paura nel pomeriggio di sabato 24 agosto per un 81enne che è stato protagonista di un ribaltamento lungo via Carducci, a Bergamo.

L’allarme è scattato attorno alle 16.30 quando l’uomo, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltato con la sua vettura: l’auto ha finito la sua corsa sullo spartitraffico che divide la carreggiata in direzione Curno da quella che porta in centro città.

Foto 2 di 2



Immediato l’intervento di alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena e che hanno avvisato i soccorsi, aiutando nel frattempo l’anziano rimasto intrappolato.

Per lui nulla di grave ma solo un forte spavento: da chiarire, invece, la dinamica del sinistro che secondo alcuni testimoni parrebbe aver coinvolto un’altra auto, finita addosso alla Smart nel tentativo di evitarne una terza.

(foto Giorgia C.)