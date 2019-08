Su Rai5 alla scoperta di Barcellona: la tv del 23 agosto

Per la prima serata in tv, venerdì 23 agosto Rai5 alle 21.15 proporrà “Città segrete – Barcellona”. I giovani e appassionati storici dell’arte Janina Ramirez e Alastair Sooke vanno alla scoperta di segreti e angoli nascosti del capoluogo della Catalogna.

Sebbene sia famosa per i suoi esuberanti edifici modernisti, il quartiere gotico e superstar come Picasso, Janina e Alastair sono determinati a svelare le rarità meno note della città, sfuggendo alla folla sulle Ramblas. Scovano così i disegni di un ingegnere che forse ha lasciato il segno ancor più di Antoni Gaudí; Alastair si meraviglia degli affreschi romanici che hanno ispirato un giovane Miró, mentre Janina scopre le sorprendenti collezioni di uno dei musei più notevoli ma poco visitati della città: il Museo Frederic Marès. Un tour frenetico e colorato intorno all’arte e agli artisti che animano questa città.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la quarta delle cinque puntate di “Grand tour” dal titolo “Sardegna”. La Rai ha deciso di prolungare la messa in onda del programma, che si doveva concludere stasera, con una ulteriore puntata in onda venerdì prossimo 30 agosto. Stasera Lorella Cuccarini con Angelo Mellone e il cuoco Peppone si trova in Sardegna. Si andrà alla scoperta delle meravigliose spiagge dell’isola: da quelle orientali dell’Ogliastra, a quelle della Costa Smeralda e dell’arcipelago de La Maddalena.

Tv8 alle 21.30 trasmetterà “X Factor – Il sogno”. Una maratona per rivivere i momenti più emozionanti delle ultime otto edizioni del talent.

Su Canale Nove alle 21.25 l’appuntamento è con “I migliori fratelli di Crozza”, il meglio delle imitazioni proposte da Maurizio Crozza in questo programma di satira.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Frammenti di bugie”, con Nicole de Boer; su RaiTre alle 21.05 “Sole cuore amore”, con Isabella Ragonese; su Rete4 alle 21.25 “Gli spietati”, con Clint Eastwood; su Canale5 alle 21.20 “Immaturi – Il viaggio”, con Raoul Bova; su Italia1 alle 21.20 “Io sono leggenda”, con Will Smith; e su La7 alle 21.15 “Gloria, una notte d’estate”.

Ancora, su Rai4 alle 21.20 “Banlieue”, con Cyril Raffaelli; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Vanessa”, con Olivia Pascal; su La5 alle 21.10 “Now is good”, con Dakota Fanning; su Iris alle 21 “Seven swords”, con Donnie Yen; e su Italia2 alle 21.15 “Il cartaio”, con Stefania Rocca.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine, ange gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “Una rivelazione scottante” e “Culture diverse”. Nel primo, la missione di Joséphine si svolge in una caserma dei vigili del fuoco, dove deve aiutare Michel Vercan, che sta ricevendo delle inquietanti lettere anonime. Nel secondo, Joséphine si occupa di Francois che assume la direzione della tenuta di suo padre, Pierre, che si è ritirato. Francois decide di dedicarsi all’agricoltura biologica. Ci sono però delle tensioni tra Francois e Pierre, che è contrario alle idee innovative del figlio.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica del varietà “The winner is”, con Gerry Scotti; e su Real Time alle 18.15 il reality “Cortesie per gli ospiti”.