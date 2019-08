Sky o Dazn? Le novità di quest’anno per vedere l’Atalanta in tv

Sky o Dazn? Il dilemma per chi segue l’Atalanta in tv sta per ricominciare: dove guardo le partite dei nerazzurri?

Come per la scorsa stagione le due piattaforme si divideranno i diritti (sarà così fino al 2021): la ripartizione prevede sette match di ogni giornata sul satellite e le restanti tre in streaming, con orari prestabiliti e l’unica concomitanza della domenica alle 15.

Le fasce orarie delle partite saranno 8: il sabato alle 15 alle 18 le partite saranno esclusiva di Sky, mentre l’anticipo serale delle 20.45 toccherà a Dazn, così come il lunch match domenicale e una partita pomeridiana. Sul satellite, dunque, finiranno i restanti incontri della domenica alle 15, quelli delle 18 e alle 20.45 e il posticipo del lunedì sera.

Basterà tenere a mente questa suddivisione per capire automaticamente, in base alle decisioni della Lega, su quale piattaforma verranno trasmesse le partite dei nerazzurri.

Su Sky verranno infine trasmessi 16 dei 20 big match stagionali.

Fanno eccezione le prime due giornate, tutte in notturna: Spal-Atalanta di domenica sera alle 20.45 sarà trasmessa da Sky, Atalanta-Torino (1 settembre, allo stesso orario) su Dazn.

Ma le due licenziatarie dei diritti stanno lavorando anche a un accordo storico che pare vicinissimo: un canale Dazn, da settembre, dovrebbe entrare a far parte del palinsesto Sky, consentendo la visione di tutte le 10 partite del campionato sulla stessa piattaforma.