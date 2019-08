Si spostano a piedi i ladri che stanno ripulendo le case di Clusone e Rovetta

Clusone e Rovetta colpiti da un’ondata di furti nel mese di agosto che coincide, per molte persone, con il periodo delle vacanze al mare o in montagna. Diversi furti sono stati segnalati in Via Risorgimento a Rovetta e in via Fiorine alle Fiorine di Clusone.

Secondo le prime informazioni, i malviventi avrebbero messo a segno i loro colpi nelle ore notturne in alcune abitazioni momentaneamente disabitate visto che i proprietari si trovavano in vacanza.

Gli appartamenti colpiti sono stati messi completamente a soqquadro e i ladri hanno rubato gioielli e somme di denaro.

Viste le diverse segnalazioni, i Carabinieri della compagnia di Clusone hanno esaminato le immagini delle telecamere di video sorveglianza: non si vedono automobili e i militari sono quindi arrivati alla conclusione che i malviventi si spostano a piedi.

Le abitazioni colpite non si trovano solo a piano terra, ma anche ai piani superiori e gli autori dei furti hanno raggiunto le case risalendo attraverso le grondaie.