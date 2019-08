Lago Maggiore, malore in acqua per un sub 15enne: ricoverato a Bergamo

Una volta riemerso dalle acque del lago Maggiore ha accusato un malore ed è stato trasportato d’urgenza in elicottero al Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Tanta paura e preoccupazione nella mattinata di venerdì 23 agosto a Castelvaccana, in provincia di Varese, per un ragazzo di 15 anni che era impegnato in immersioni subacquee nel Verbano: il giovane si è sentito male appena tornato in superficie, forse a causa di una risalita troppo rapida.

Immediata la richiesta di soccorso, con l’elicottero, alzatosi in volo da Como, arrivato in pochi minuti sul posto: dopo le prime cure il ragazzo, originario di Dairago nel Milanese, è stato destinato all’ospedale bergamasco.

Dopo l’arrivo in città si è deciso per un trasferimento all’Habilita di Zingonia, dove è stato sottoposto in camera iperbarica.

Le sue condizioni sarebbero migliorate e non si troverebbe in pericolo di vita.