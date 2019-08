Foppolo, seggiovie aperte fino a domenica: l’ultimo giorno si “viaggia” gratis

La stagione estiva a Foppolo volge al termine. Domenica 25 agosto, infatti, sarà l’ultimo giorno di apertura estiva degli impianti di risalita Quarta Baita – Montebello. Un ultimo giorno nel quale la Pro Loco ha deciso di fare un omaggio ad abitanti, villeggianti e turisti: “Per ringraziare tutti coloro che hanno passato del tempo con noi a Foppolo, domenica 25 agosto le seggiovie saranno ad ingresso libero”.

Meno di un mese è passato dall’annuncio, in consiglio comunale, della riapertura degli impianti di risalita a Foppolo. Un mese che, nelle intenzioni della Pro Loco e dell’amministrazione comunale, è servito per dare un piccolo ma significativo segnale di ritorno alla normalità.

Riaperte sabato 3 agosto e in funzione tutti i giorni dalle 9 alle 17 (con interruzioni previste in caso di pioggia), le seggiovie vedranno la chiusura della stagione estiva domenica 25. Un ultimo giorno in cui, per l’occasione, l’accesso alle seggiovie sarà libero. “Anche quest’estate 2019 sta ormai volgendo al termine. Ci siamo impegnati molto al fine di potervi presentare un calendario di manifestazioni ricco e con tante novità. Vi abbiamo visto in tanti, fedelissimi ma anche nuovi, e non possiamo che esserne felici e grati – scrivono i rappresentanti della Pro Loco di Foppolo sulla loro pagina Facebook -. Perciò, per ringraziare tutti coloro che hanno passato del tempo a Foppolo (chi soggiornando per più giorni, chi venendo a trovarci in giornata, chi vivendo e abitando Foppolo quotidianamente) e per dimostrarvi la nostra gratitudine domenica 25 agosto, nell’ultimo giorno di apertura, le seggiovie saranno gratuite. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i nostri sponsor e gli esercenti che hanno contribuito in maniera fondamentale alla buona riuscita di questa stagione estiva”.

Una stagione estiva che, anche secondo l’amministrazione comunale, ha visto una buona affluenza sia da parte dei residenti che dei villeggianti.

L’impegno sugli impianti di risalita Quarta Baita – Montebello non termina però con la fine dell’estate. Rimangono in agenda, infatti, lo studio di soluzioni per la riapertura durante la stagione invernale e la scadenza del 31 dicembre, quando dovranno essere effettuate le revisioni speciali sugli impianti.

Dopo questo primo passo con l’apertura estiva, il primo vero banco di prova per Foppolo sarà la prossima stagione invernale.