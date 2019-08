Droga, maxi sequestro a un “grossista” di Bergamo: nell’armadio 3,5 chili di cocaina

Era considerato uno degli anelli più alti della catena del narcotraffico nel nord Italia. Nei giorni scorsi il personale della Squadra Mobile di Reggio Emilia, al termine di un’articolata operazione di polizia con l’ausilio dei colleghi di Piacenza, ha tratto in arresto B.E., 28enne albanese con residenza a Bergamo.

Il sequestrato effettuato dalla polizia

Gli agenti lo hanno trovato in possesso di 3,5 chili di cocaina suddivisi in tre panetti, oltre a una somma di circa 30 mila euro, il tutto celato in una vano segreto ricavato all’interno del cruscotto della sua vettura, una Golf di colore grigio scuro.

All’interno del cruscotto, che contiene l’airbag, era stato ricavato un capiente scomparto segreto. L’unico modo per accedervi era quello di aprire il portaoggetti, far scorrere l’aria e infine staccare il frontalino.

La cocaina, purissima, ancora da tagliare, per un valore che supera i 250 mila euro, secondo la polizia era destinata non soltanto a soddisfare le richieste del mercato emiliano, ma anche di quello lombardo.