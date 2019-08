Trasporto non autorizzato dalla Svizzera: a Bergamo maxi multa di 5mila euro

Nella mattinata odierna, una pattuglia di Polizia Stradale in servizio lungo la viabilità ordinaria bergamasca, durante i controlli finalizzati all’accertamento delle violazioni in materia di autotrasporto di cose e passeggeri per la prevenzione della concorrenza sleale e la corretta applicazione delle pause e tempi di guida, ha verbalizzato per un totale di 5.000 euro un conducente svizzero per un trasporto di materiale in regime di cabotaggio.

Nello specifico, l’autotrasportatore elvetico eseguiva un trasporto di cose per conto terzi in regime di cabotaggio, in qualità di vettore appartenente ad un paese non ammesso a svolgere tale attività per assenza di accordi fra lo Stato italiano e quello elvetico.

Il mezzo pesante, partito dalla Svizzera, dopo aver caricato una grossa quantità di cemento in una località in provincia di Bergamo, ripartiva verso la Valtellina dove avrebbe dovuto essere scaricata la merce nonostante il divieto vigente.

La pattuglia di Polizia Stradale procedeva al ritiro della carta di circolazione e al fermo amministrativo del mezzo pesante. Il cabotaggio in generale si configura come un trasporto all’interno dei confini nazionali, svolto da un vettore comunitario su commissione di una ditta italiana, che prevede l’inizio e la fine del viaggio all’interno dei confini italiani, sfruttando la prescritta autorizzazione europea, al fine di non causare danno alle ditte nazionali per concorrenza sleale.

Nella circostanza, l’autotrasportatore elvetico, appartenente ad un Paese extracomunitario, violava tale normativa essendo abilitato solo ad effettuare un trasporto Svizzera-Italia- Svizzera. Anche la ditta caricatrice e quella destinataria della merce sono state sanzionate con un verbale amministrativo pari a 3.000 euro.

La Polizia Stradale anche nei prossimi giorni continuerà a vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di autotrasporto nazionale ed internazionale.