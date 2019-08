Torna “Il re leone”: anche nei cinema bergamaschi le nuove avventure di Simba

“Il re leone” torna al cinema. Il capolavoro Disney, che ha conquistato intere generazioni di bambini e famiglie, riapproda nelle sale italiane a 25 anni dal debutto sul grande schermo.

Quando uscì, il 25 novembre 1994, ottenne un enorme successo: venne apprezzato da grandi e piccini diventando uno dei più grandi cult dei film d’animazione. Oggi, mercoledì 21 agosto 2019, viene proposto con un nuovo look, un live-action firmato Disney e diretto da Jon Favreau.

Gli spettatori ritroveranno tutti i personaggi originali: il grande Mufasa, che nella versione italiana ha la voce di Luca Ward, il suo malvagio fratello Scar (Massimo Popolizio), la dolce Nala interpretata dalla cantante Elisa e i simpatici Timon e Pumba, rispettivamente Edoardo Leo e Simone Fresi.

A parlare, e cantare, per Simba da adulto sarà Marco Mengoni, mentre il protagonista da giovane sarà doppiato da Vittorio Thermes per i dialoghi e da Simone Iuè per il canto. E Mengoni insieme a Elisa ha preparato una nuova versione del capolavoro originale di Elton John, “Can you feel the love tonight?”.

Non mancheranno, poi, le iene, la saggia scimmia Rafiki e l’uccello Zazu, consigliere di Mufasa e protagonista di alcune delle citazioni più note dal cartone del 1994.

Nella versione proiettata negli Stati Uniti, invece, è Beyoncé a dare la voce a Nala (anche cantando) e la pellicola è impreziosita da un cameo di Elton John: alla fine del film il cantante ha reinterpretato il suo successo.

La storia è quella che conosciamo. Simba è destinato a diventare re della foresta ma i piani dello zio Scar – che uccide il padre di fronte ai suoi occhi – lo porteranno ad allontanarsi da casa. Grazie ai due nuovi amici, Timon e Pumba, Simba crescerà e maturerà e, dopo l’incontro con Nala, deciderà di tornare a reclamare il suo posto.

Nel remake computerizzato, però, ci saranno alcune novità. In primis il ruolo delle figure femminili: la Disney ha deciso – interpretando i tempi – di concedere più spazio a Nala, leoncina indipendente e sagace, e a Sarabi, madre di Simba, figura forte e severa di regina rispettata da tutti.

Da annotare, inoltre, la qualità delle immagini che sono talmente simili alla realtà da avere spesso inquadrature da documentario.

Infine, una chicca: “Il cerchio della vita”, che è la colonna sonora de “Il re leone”, nella versione italiana sarà interpretata da Cheryl Porter, cantante e vocal coach che raccoglierà il testimone di Ivana Spagna.

