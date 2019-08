Tenaris sigla una fornitura di tubi e servizi ad Abu Dhabi per 1,9 miliardi di dollari

Tenaris annuncia di aver firmato un contratto quinquennale per la fornitura di tubi e servizi Rig Direct a Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Il contratto ha un valore di 1.9 miliardi di dollari e l’accordo può essere prolungato per altri due anni.

“Non vediamo l’ora di supportare ADNOC con prodotti e servizi di alta qualità per il loro ambizioso programma di perforazione – afferma Gabriel Podskubka, Presidente di Tenaris, nell’emisfero orientale -. Siamo molto lieti di veder riconosciuto il valore che possiamo apportare con le soluzioni Rig Direct in cui collaboriamo a stretto contatto con i clienti, contribuendo a operazioni più sicure ed efficienti”.

Per servire meglio ADNOC, Tenaris amplierà la sua base operativa ad Abu Dhabi aggiornando il suo centro di assistenza.

“Questo investimento genererà occupazione locale diretta e indiretta, in linea con il programma di valore nazionale di ADNOC. Tenaris ha una lunga esperienza nel sostenere una presenza a lungo termine nelle comunità in cui opera, e abbiamo lo stesso impegno per gli Emirati Arabi Uniti e l’Emirato di Abu Dhabi” afferma Renwar Berzinji, Vice Presidente Commerciale, Regione del Medio Oriente.

I rapporti tra Tenaris e ADNOC sono di lunga data, la loro collaborazione è iniziata oltre 25 anni fa.