Sofia Goggia è la nuova Ambassador dei Mondiali di Cortina 2021. L’olimpionica bergamasca è da sempre una grande amante della Regina delle Dolomiti. L’accordo è il frutto di un rapporto che si è evoluto negli ultimi anni. Ovviamente, in modo particolare con l’Olympia delle Tofane, la blasonata pista della Coppa del mondo femminile che sarà protagonista anche nell’edizione iridata del 2021.

Sofia – su quella pista – fu per due volte seconda nel 2017, e vinse una delle due discese del gennaio 2018, in un memorabile duello con la sua amica/rivale Lindsey Vonn. Quella vittoria a Cortina fu il miglior viatico verso il titolo olimpico vinto solo pochi giorni dopo sulle nevi coreane di PyeongChang.

Nel 2019, Sofia non poté gareggiare perché infortunata, ma volle a tutti i costi essere presente all’ultima gara in Coppa del mondo della Vonn. Arrivò al nuovo parterre di Rumerlo, con un gran mazzo di fiori che consegnò a Lindsey: le due si strinsero in un lungo e commovente abbraccio, che segnò anche un passaggio di consegne fra le due campionesse della velocità mondiale.

E ora Sofia Goggia intende cogliere l’anima più profonda del Mondiale cortinese e della stessa città, divenendone Ambassador nel mondo. L’immagine dei Mondiali, i suoi valori e tutto ciò che contraddistingue Cortina trova un’interprete d’eccezione, che va ad affiancarsi all’idolo locale, Kristian Ghedina, e che permetterà di veicolare il patrimonio sportivo e culturale di Cortina in tutto il Circo Bianco e oltre, vista la popolarità di cui gode l’azzurra.

L’annuncio pubblico dell’accordo fra Goggia e Cortina 2021 avverrà giovedì 22 agosto, a partire dalle 18 in piazza Angelo Dibona, quando l’atleta azzurra sarà presente in città per il primo bagno di folla tra i suoi tifosi ampezzani. “Diventare Ambassador di Cortina 2021 è un onore a cui tengo tantissimo – racconta Sofia Goggia –. L’Olympia delle Tofane è da sempre la mia preferita, nelle scorse stagioni mi ha regalato grandi risultati. Si tratta di una località in cui respiriamo un’atmosfera particolare e incredibile allo stesso tempo: quando si prendono gli impianti di risalita è facile essere catturati da tutte le bellezze che la circondano. Dal punto di vista tecnico rappresenta a mio parere la tappa più bella del circuito, perché i tracciati di gara e quelli di allenamento sono preparati con grandissima professionalità e dove le esigenze delle atlete vengono messe al primo posto. Ringrazio Fondazione Cortina 2021 per avermi dato questa opportunità, lavorerò per arrivare all’appuntamento mondiale in piena forma”.

“Avere Sofia Goggia al nostro fianco è qualcosa di entusiasmante – commenta Alessandro Benetton, Presidente di Fondazione Cortina 2021 –. Sofia non è solo una grande campionessa e un volto notissimo dello sci tricolore ma soprattutto una grandissima influencer, un personaggio della rete capace di farsi apprezzare per intelligenza e ironia, una ragazza dotata di un grande afflato umano, capace di coinvolgere le persone con il suo entusiasmo e la sua grinta. Sono certo che saprà farsi strumento eccezionale per promuovere, in maniera innovativa e a livello internazionale, il brand Cortina e soprattutto i Mondiali di Sci 2021 per creare attenzione e curiosità verso un grande evento sportivo capace di far luce su tutta la Conca Ampezzana e sulle Dolomiti, Patrimonio Unesco. Si tratta di un’operazione di grande valore, rivolta ai giovani, agli sportivi e agli appassionati, che mira ad amplificare l’“effetto Cortina 2021” e a raccontare il laboratorio che è Cortina in questi anni, con le evidenti energie positive che sono state rimesse in circolo, le nuove progettualità per il territorio montano, le iniziative a favore dei giovani e una rinnovata attenzione per l’ambiente e l’ecosostenibilità”.