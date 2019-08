Si perdono nel bosco dopo un’escursione: madre e figli soccorsi dai vigili del fuoco

Tre persone in difficoltà in valle del Lo a Rovetta: per aiutarli sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di giovedì 22 agosto, poco prima delle 16.

Secondo le prime informazioni, sarebbero state proprio le tre persone in difficoltà – una madre con i due figli, minorenni – a lanciare l’allarme: pare che dopo un’escursione non siano più riusciti a ritrovare la strada per tornare a valle.

I soccorritori in azione a Rovetta

Sul posto, nelle vicinanze della pineta di Rovetta, sono giunti in soccorso i vigili del fuoco di Clusone, i carabinieri e una squadra saf dei vigili del fuoco.

I soccorritori del nucleo saf sono tutt’ora operativi per accompagnare le persone a valle.