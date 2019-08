Temporali e pioggia sono arrivati nella notte tra mercoledì e giovedì a rinfrescare un po’ l’aria afosa. Cosa succederà nei cieli di Bergamo e della provincia lo spiega Francesco Costa del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Infiltrazioni atlantiche alle latitudini mediterranee determinano frequente nuvolosità anche sulla Lombardia, con qualche piovasco sparso di breve durata in un contesto che, sulle zone pianeggianti, sarà spesso soleggiato e con clima estivo.

Giovedì 22 agosto 2019

Tempo Previsto: All’alba possibili residui rovesci nei settori padani occidentali e a ridosso di pedemontane e Prealpi, in esaurimento nel corso della mattinata, con precipitazioni, a carattere intermittente e di debole intensità, che tenderanno a declinare verso le medio-basse pianure occidentali a ridosso del Piemonte. In seguito, giornata caratterizzata ancora da nuvolosità irregolare su tutta la regione, seppur con fasi soleggiate anche lunghe attese soprattutto in pianura, con possibili brevi rovesci o deboli temporali, a carattere isolato, su tutti i settori. Clima senza eccessi, ma comunque ancora piuttosto afoso in pianura.

Temperature: minime in pianura in lieve diminuzione e comprese tra 17 e 22 °C con i valori più elevati attesi nei grandi centri urbani e massime in calo e comprese tra 27 e 30°C.

Venerdì 23 agosto 2019

Tempo Previsto: Cieli irregolarmente nuvolosi con alternanza di schiarite e annuvolamenti associati a qualche isolato rovescio o temporale, più probabile sui settori montuosi, in particolare quelli Prealpini, nelle ore pomeridiane.

Temperature: stabili o in lieve calo con minime comprese tra 16 e 21°C e massime tra 27 e 30°C.

Sabato 24 agosto 2019

Tempo Previsto: Cieli irregolarmente nuvolosi con alternanza di schiarite e annuvolamenti associati a qualche isolato rovescio o temporale, più probabile sui settori montuosi e zone adiacenti; fasi soleggiate anche di ampia durata sulle zone pianeggianti.

Temperature: con poche variazioni con minime tra 17 e 21°C e massime tra 27 e 30°C.