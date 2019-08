Nuovi atti vandali a Castione, il sindaco: “Cittadini, segnalateci i colpevoli”

Staccionata in legno abbattuta: è allarme per atti vandalici a Castione della Presolana, in alta Valle Seriana.

A renderlo noto è il primo cittadino del paese, Angelo Migliorati, tramite il suo profilo Facebook: “Quest’estate il comune di Castione – scrive il sindaco – è dovuto intervenire in continuazione per riparare i tanti danni causati, senza che mai qualcuno vedesse e segnalasse i colpevoli”.

L’ultimo sgradevole episodio si è verificato intorno alle 18 di giovedì 22 agosto quando, in una zona vicina alla chiesa del paese, è stata abbattuta una staccionata in legno. Tutti i resti della staccionata sono poi stati lasciati abbandonati a terra lungo il sentiero pedonale.

Anche in questo caso, non si conoscono i colpevoli.

“Forse una riflessione la dovranno fare tutti”: chiude con queste parole il sindaco Migliorati, con la speranza che non si verifichino più episodi simili.