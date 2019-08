Nella settimana di Ferragosto 6 arresti e 40 patenti ritirate: 8 stranieri espulsi

Per la settimana di ferragosto e per garantire l’ordine e la sicurezza durante gli esodi estivi, la Polizia di Stato dall’11 al 18 agosto ha messo in campo diverse misure preventive.

Complessivamente sono stati impegnate 214 pattuglie per il controllo del territorio, per la vigilanza stradale e in ambito ferroviario e aeroportuale, con 314 interventi, di cui 124 di iniziativa e 190 su chiamata.

Nel corso del citato servizio sono state controllate 1.982 persone, 1.171 veicoli, 12 esercizi pubblici ed effettuati 18 posti di blocco o controllo.

Durante l’attività di prevenzione sono state arrestate sei persone, mentre 35 sono state denunciate in stato di libertà.

In merito al Codice della Strada, sono state contestate 61 violazioni amministrative, con ritiro di 40 documenti, il sequestro di 17 veicoli e il rinvenimento di un veicolo rubato.

Contestate anche 5 violazioni amministrative, tre per ubriachezza e due per atti osceni.

Otto cittadini stranieri sono risultati irregolari sul territorio nazionale e pertanto espulsi.

Adottati, nell’ambito delle misure di prevenzione, 6 “avvisi orali” (invito a cambiare condotta) e 5 provvedimenti di “Foglio di via” (ordine di rimpatrio nel comune di dimora abituale e divieto di rientro, non prima del termine stabilito nel comune da cui il soggetto è allontanato), nei confronti di persone abitualmente dedite a traffici delittuosi.

I controlli amministrativi agli esercizi pubblici, infine, hanno evidenziato irregolarità, in modo particolare, nell’ambito degli addetti alla sicurezza (trovati privi del previsto tesserino di riconoscimento) che hanno richiesto ulteriori accertamenti per verificare la titolarità/regolarità della licenza di cui all’art. 134 TULPS e la regolare iscrizione negli appositi registri prefettizi.