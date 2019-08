Mattarella: sì alla trattativa M5s-Pd per la nascita di un nuovo governo

Dopo due giorni di consultazioni con i leader dei vari gruppi politici, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso: sì alla trattativa M5s-Pd per la nascita di un nuovo governo. Martedì prossimo le nuove consultazioni e la decisione finale.

“La crisi va risolta con decisioni chiare e tempi brevi – ha attaccato Mattarella -. Lo richiedere l’esigenza di governo di un Paese come il nostro. Voglio ricordare che sono possibili solo governi che ottengono la fiducia del Parlamento, con un programma che porti avanti il Paese. Senza questo, si deve andare a votare: una decisione che non può essere presa alla leggera, un anno dopo il voto”.

“Nel corso delle consultazioni appena concluse alcuni partiti mi hanno chiesto del tempo per sviluppare un confronto che possa portare a un accordo – ha continuato -. Non precluderò questa possibilità, come è stato un anno fa con il governo che si è appena dimesso. Ho chiesto, però, una decisione veloce”.

“Martedì prossimo farò nuove consultazioni” ha concluso Mattarella.

I riflettori sono ormai puntati su uno scenario, quello del governo giallo-rosso. L’ufficialità è arrivata nel corso dell’assemblea dei parlamentari M5S quando il capogruppo, Stefano Patuanelli, ha detto: “Vi chiediamo mandato di incontrare la delegazione del Pd per parlare del primo punto, il taglio dei parlamentari, sul quale chiederemo chiarezza”.