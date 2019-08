Sarà un fine settimana ricco di emozioni e ricordi per le comunità di Almenno San Bartolomeo e Albenza, che venerdì 23 agosto accoglieranno monsignor Buti Joseph Tlhagale, arcivescovo di Johannesburg.

A distanza di un anno dal via libera per il processo di beatificazione, il prelato tornerà in Valle Imagna per una visita di tre giorni durante la quale avrà la possibilità di scoprire i luoghi cari a Domitilla Rota e al marito Daniel Hyam.

“Questa viaggio arriva dopo il nulla osta da parte della Congregazione per le Cause dei Santi – spiega Giuliano Rota Martir, presidente dell’Associazione Domitilla Rota Hyams Onlus -. Essa permetterà all’arcivescovo e alla commissione che lo accompagnerà di conoscere meglio dove Domitilla ha vissuto e di ascoltare le testimonianze dei suoi conterranei”.

Originaria di Albenza, la volontaria orobica si trasferì in Sudafrica poco dopo il matrimonio conseguito nel 1947 con Daniel, soldato alleato fuggito dal campo di prigionia di Grumello al Piano e che trovò rifugio sulle colline di Almenno.

Nonostante sei figli da crescere e i numerosi sacrifici da compiere, vent’anni dopo la coppia decise di fondare “Little Eden”, un istituto nato dare assistenza a persone affette da gravi handicap.





Benché la legge impedisse la convivenza fra bianchi e neri, nel 1971 i due coniugi scelsero di accogliere per la prima volta una bambina di colore, Stephani, sfidando così la politica dell’apartheid in atto all’epoca nel paese.

Proclamata eroina sudafricana nel 1980 e Cavaliere della Repubblica Italiana nel 1999, Domitilla non ha mai smesso di lottare per i suoi ragazzi sino al 15 gennaio 2011 quando, all’età di 92 anni, si è spenta nella capitale africana.

“A più di cinquant’anni dalla sua nascita l’istituto prosegue nella sua missione. Attualmente è diviso in due strutture, la ‘Domitilla e Danny Hyams Home’ e l’ ‘Elvira Rota Village’, che ospitano circa 300 persone”.

Numerose saranno le iniziative in programma, fra le quali la presentazione del volume “A Lady of The Angels” in programma sabato 24 agosto alle 18 ad Almenno San Bartolomeo.

“Abbiamo creato questo libro per raccogliere le ‘Memorial Lectures’ tenute nel 2017 dal cardinal Wilfrid Napier, arcivescovo di Durban, e nel 2018 da monsignor Tlhagale – conclude Rota Martir -. Oltre a ciò abbiamo ritenuto fosse importante inserire anche alcuni contributi come quelli di Daniele Salvetti, insegnante di scienze religiose al Seminario di Bergamo; di Silvano Petrosino, docente di filosofia all’Università Cattolica; e di Daniela Taiocchi, autrice di ‘Vuoti a rendere’”.

Programma

23 agosto- Santuario “Madonna della Cornabusa” (Sant’Omobono Terme)

H. 17.30: Santa Messa celebrata da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Buti Joseph Tlhagale, O.M.I., arcivescovo di Johannesburg

H. 19.00: Cena Conviviale al Ristorante del Santuario (prenotazioni al 3298625990)

24 agosto – Parrocchia di Almenno San Bartolomeo

H. 18.00: Presentazione del libro “A Lady of The Angels”, una raccolta bilingue delle “Memorial Lectures” annuali in commemorazione dei fondatori di “Little Eden Society”

25 agosto-Parrocchia di San Rocco in Albenza

H. 9.30: Santa Messa

H. 10.30: Presentazione del libro “A Lady of The Angels”

H. 12.00: Pranzo in oratorio (prenotazioni al 3298625990)

Parrocchia di Almenno San Bartolomeo

H. 18.00: Processione solenne in onore di San Bartolomeo, patrono di Almenno San Bartolomeo, con la presenza di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Buti Joseph Tlhagale, O.M.I., arcivescovo di Johannesb