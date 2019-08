In Val Taleggio camminata solidale per Medici Senza Frontiere

Sabato 31 agosto il Gruppo dei volontari di Medici Senza Frontiere (MSF) di Bergamo organizza una camminata solidale al Rifugio Gherardi in Val Taleggio (1647 m.s.l.m.). Sarà una giornata conviviale per conoscere le attività di MSF nel mondo attraverso la testimonianza degli operatori umanitari locali e la condivisione delle esperienze dei volontari del Gruppo di Bergamo.

Il ritrovo sarà in località Quindicina di Pizzino alle 9.30 con la possibilità di posteggio auto lungo la strada. Sarà possibile pranzare presso il Rifugio Gherardi, (previa prenotazione obbligatoria entro martedì 27 agosto) e 2 euro del ricavato del pranzo sarà devoluto a MSF quale contributo di solidarietà. In particolare, sarà possibile pranzare con un secondo + polenta + fetta di formaggio a 12 euro o con un primo a 8 euro. Il tutto con bevande incluse.

Dopo il pranzo, l’incontro si aprirà con la presentazione generale di MSF da parte del coordinatore del Gruppo di Medici Senza Frontiere di Bergamo, Matteo Colpani.

“Il Gruppo di MSF per me è come una famiglia di cui ti devi prendere cura, ma anche un modo per cercare di portare un messaggio di solidarietà e apertura agli altri in un momento storico così delicato sulla tematica del “prendersi cura dell’altro” dichiara Matteo Colpani, coordinatore del gruppo dal 2015.

Seguiranno la presentazione e testimonianza degli operatori umanitari locali e la condivisione delle esperienze dei volontari del Gruppo di Bergamo.

Sarà inoltre allestito un desk con gadget MSF: t-shirts, agende, libri, di tutto e di più. Idee originali e solidali per regali o bomboniere.

il percorso è adatto alle famiglie di facile accesso lungo un sentiero ben segnalato (segnavia n°120), con un dislivello complessivo è di 370 metri e tempo di salita stimato di un’ora. Si consigliano scarponi da montagna, abbigliamento idoneo e acqua che non è presente lungo il percorso.

Per la descrizione del percorso: http://geoportale.caibergamo.it/it/rifugio/rifugio-gherardi

Il ritorno alle auto è previsto nel pomeriggio.

Per informazioni sull’evento e per prenotarsi al pranzo al Rifugio Gherardi (prenotazione obbligatoria entro martedì 27 agosto) rivolgersi al coordinatore Matteo Colpani (tel 3454638171 – email info.bergamo@rome.msf.org – www.facebook.com/bergamo.msf ).

Medici Senza Frontiere (MSF) è un’organizzazione medico umanitaria internazionale indipendente fondata nel 1971. Oggi fornisce soccorso medico in più di 70 Paesi a popolazioni la cui sopravvivenza è minacciata da conflitti armati, violenze, epidemie, disastri naturali o esclusione dall’assistenza sanitaria. Nel 1999 ha ricevuto il premio Nobel per la Pace.

Il Gruppo di Bergamo nasce nel 2003 coinvolgendo alcuni donatori locali e gli operatori umanitari di zona. Negli anni si è consolidato e si arricchito di nuovi volontari disposti a dedicare parte del proprio tempo libero alla causa di MSF. Il Gruppo svolge attività di sensibilizzazione e organizza testimonianze interloquendo con scuole, Università e istituzioni locali a Bergamo e nella provincia. Gli operatori umanitari presenti a Bergamo e nelle zone limitrofe partecipano spesso alle iniziative condividendo con i presenti le proprie testimonianze e preziose esperienze. Da alcuni anni, il gruppo è impegnato a fare rete con le Associazioni locali, consolidando quindi la collaborazione e le sinergie su temi umanitari.

Il Gruppo si riunisce al Complesso del Lazzaretto due volte al mese, una delle quali è il secondo giovedì del mese alle 20.45 e tutti sono i benvenuti a partecipare.