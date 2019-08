Il concerto d’estate a Vienna o i playoff di Europa League? La tv del 22 agosto

Per la prima serata in tv, giovedì 22 agosto Rai5 alle 21.15 riproporrà il “Concerto d’estate – Vienna 2019”. Una serata all’insegna delle melodie e della magia dell’Orchestra Wiener Philharmoniker diretta da Gustavo Dudamel, con la partecipazione del pianista Yuja Wang.

Il programma prevede travolgenti musiche di Bernstein, Gershwin, Strauss e Ziehrer, e note struggenti come l’Adagio di Barber nell’atmosfera unica dei giardini della Reggia di Schönbrunn.

Tv8 e SkySport alle 21 trasmetteranno in diretta la partita di calcio tra Torino e Wolverhampton, valida per l’andata dei playoff di Europa League. Il match di ritorno è in programma per il 29 agosto alle 20.45.

RaiUno alle 21.25 riproporrà l’undicesima delle 13 puntate della fiction “Don Matteo 11”, con Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Nathalie Guetta e Terence Hill. Andranno in onda due episodi intitolati “La crepa” e “Premonizioni”. Nel primo, mentre si indaga sull’apparente suicidio di un ragazzo, Cecchini per una scommessa accetta una sfida impossibile: vincere a scacchi contro don Matteo. Nel secondo, gli agenti indagano su un misterioso omicidio. Intanto, Sofia si reca a Perugia per posare come modella. Questi episodi sono andati in onda rispettivamente il 29 marzo e il 5 aprile 2018.

Su Italia1 alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Chicago P.D.”, con Jason Beghe, Amy Morton e LaRoyce Hawkins. Andranno in onda tre episodi intitolati “Hannah”, “Lealtà” e “Ritorno a casa”. Nel primo, Voight è alla ricerca di Hannah, una quindicenne svanita nel nulla. Nel secondo, Halstead e Atwater vanno in missione sotto copertura per smantellare un traffico di armi. Intanto, Voight cerca di far scagionare Olinsky. Nel terzo, Olinsky viene ferito in prigione da una coltellata.

La7 alle 21.15 riproporrà “Speciale Piazzapulita – Prima io”, con Corrado Formigli. In questo speciale il conduttore affronta i temi più scottanti dell’Italia di questi tempi: dalle questioni delle autonomie locali al problema sempre più pressante dei migranti, dallo sfruttamento dei braccianti nei campi di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria e Carmagnola, in Piemonte, fino alla guerra ai rom nelle periferie di Roma.

Canale Nove alle 21.25 trasmetterà il documentario “Storie criminali: la scomparsa della piccola Madeleine”. Un’indagine sulla scomparsa della piccola Madeleine Beth McCann, la bambina inglese di 4 anni di cui si sono perse le tracce mentre era in vacanza con i genitori in Portogallo nel 2007.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “La vita segreta di mio marito”, con Helena Mattsson; su RaiTre alle 21.05 “Quello che so di lei”, con Catherine Frot e Catherine Deneuve; su Rete4 alle 21.25 “The Beatles”, di Robin Howard; e su Canale5 alle 21.20 “Il 7 e l’8”, con Salvatore Ficarra e Valentino Picone.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Trappola sulle Montagne Rocciose”; su La5 alle 21.10 “Nella mente di Kate”; su Iris alle 21 “Arturo”, con Russell Brand; e su Italia2 alle 21.15 “La casa stregata”, con Renato Pozzetto, Gloria Guida e Lia Zoppelli.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Jessica Capshaw. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Indosso il volto del cambiamento”, “Una linea sottile sottile”, “Tutto bene mamma, è solo sangue” e “Grilletto facile”. Nel primo, Arizona e April cercano di aiutare una ragazza di quattordici anni, che vuole nascondere la sua gravidanza alla madre. Nel secondo, Miranda è in conflitto con se stessa a causa dei suoi ruoli di moglie e di capo di Ben. Nel terzo, Penny e Callie si consultano su che cosa fare in merito alla borsa di studio vinta da Penny e all’ipotesi che lei vada via per quasi un anno. Nel quarto, Jo mostra la pistola ad Alex e gli racconta perchè la possiede e perchè ora ha intenzione di liberarsene.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.15 il telefilm “Criminal minds”, con Thomas Gibson e Matthew Gray Gubler; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Tu si que vales”; e su Real Time alle 21.10 “Festival show 2019”.