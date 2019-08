Atalanta, 9-1 al Monza: segna anche Skrtel; Ilicic ancora mattatore con una tripletta

L’Atalanta chiude la serie delle amichevoli con la prima rete di Skrtel, di testa, su calcio d’angolo di Gomez.

Finisce 9-1 contro il Monza al Centro Bortolotti di Zingonia, mattatore ancora una volta Ilicic con una tripletta: la prima su rigore, all’inizio del secondo tempo su punizione e poi con un tiro deviato. Peccato che domenica lo sloveno sia squalificato e non possa scendere in campo a Ferrara contro la Spal.

Tra i bomber della serata mancano Zapata, che si procura comunque il rigore del primo gol e Muriel, tenuto a riposo precauzionale per un mal di gola. Ma domenica dovrebbe essere disponibile.

Le altre reti sono firmate da Pasalic, Gomez, Masiello, Barrow, Skrtel l’8-1 e l’ultima di Colley.

Gasperini mischia le carte nella formazione iniziale, che non sarà quella di domenica anche perchè Ilicic, appunto, sarà squalificato. In porta Gollini, in difesa Toloi, Djimsiti e Palomino, a centrocampo Hateboer, Freuler, Pasalic e Reca; Malinovskyi dietro alle punte Ilicic e Zapata.

Il primo tempo finisce 2-0 con Ilicic protagonista per le sue giocate, oltre al gol su rigore.

Nel secondo tempo in campo tutti gli altri a disposizione, con Rossi in porta, Skrtel al centro della difesa assieme a Ibanez e Masiello, de Roon torna a centrocampo con Pessina, a sinistra Gosens mentre Reca gioca fino al 70′ quando viene sostituito da Zambataro. Gomez riprende il suo posto e segna il quarto gol poi offre l’assist a Skrtel. In attacco Barrow e Ilicic, che poi cede il posto a Colley, autore del 9-1. Per il Monza il 3-1 è firmato da Negro.

Un’altra goleada, positivo il continuo pressing e la facilità dei nerazzurri nel trovare il gol anche senza Muriel, certo un Ilicic così farebbe comodo sempre. L’anno scorso (17 settembre) a Ferrara lo sloveno era entrato solo al 38′ al posto di Rigoni, poi lo show di Petagna con due gol. Per Skrtel è stato un impegno facile, più all’attacco e con molta grinta.