Stadio, colori nerazzurri per la copertura della curva Pisani?

Ecco in esclusiva il primo scatto dall’alto di come sarà la copertura della Curva Pisani del Gewiss Stadium di Bergamo. I lavori procedono a gran velocità. Nella mattina di mercoledì 20 agosto è stata posizionata una parte esteriore del rivestimento della curva Nord. In serata i primi pannelli della copertura dove appaiono alcune strisce blu. Che siano poi accostate con altre nere? I colori dell’Atalanta?