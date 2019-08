Qualche temporale si è visto stanotte soprattutto nelle valli orobiche, ma non solo. Proseguiranno? Risponde Francesco Costa del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Un’alta pressione subtropicale interessa la nostra Penisola, determinando tempo stabile con temperature piuttosto elevate al Centro Sud, mentre al Nord infiltrazioni di aria umida e moderatamente instabile interessano le regioni alpine, lambendo il campo anticiclonico e causando episodi instabili sui rilievi con temporanei sconfinamenti anche su talune zone di pianura. Nei prossimi giorni il calo di pressione andrà a coinvolgere buona parte della Penisola, con infiltrazioni di aria fresca nord atlantica che potrebbero portare a un aumento dell’instabilità anche sulle regioni del Centro-Sud.

Mercoledì 21 agosto 2019

Tempo Previsto: al mattino prevalenza di cieli poco nuvolosi sulle aree pianeggianti con tempo asciutto; nuvolosità irregolare sui rilievi Alpini e Prealpini con la possibilità di qualche isolato rovescio. Locali foschie, anche dense, al primo mattino sulle basse pianure orientali. Nel corso del pomeriggio è atteso un marcato aumento della nuvolosità cumuliforme su tutte le zone montuose, ove si verificheranno isolati e brevi rovesci temporaleschi, in possibile locale estensione ai settori pianeggianti, in particolare, verso sera, sui settori centro-occidentali.

Temperature: minime in pianura stazionarie e comprese tra 19 e 23 °C con i valori più elevati attesi nei grandi centri urbani; massime in pianura in lieve diminuzione e comprese tra 29 e 32 °C, con punte sui 33° nelle basse pianure orientali ove il clima sarà ancora afoso.

Giovedì 22 agosto 2019

Tempo Previsto: giornata caratterizzata da nuvolosità irregolare su tutta la regione, seppur con fasi soleggiate anche lunghe attese soprattutto in pianura, con possibili rovesci o temporali sparsi, a carattere isolato, su tutti i settori.

Temperature: minime in pianura in lieve diminuzione e comprese tra 17 e 22 °C con i valori più elevati attesi nei grandi centri urbani e massime tra 29 e 32°C.

Venerdì 23 agosto 2019

Tempo Previsto: Cieli irregolarmente nuvolosi con alternanza di schiarite e annuvolamenti associati a qualche isolato rovescio o temporale, più probabile sui settori montuosi, in particolare quelli Prealpini, nelle ore pomeridiane.

Temperature: in lieve calo con valori minimi tra 17 e 21°C e massimi tra 27 e 30°C.