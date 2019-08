Rogo in ospedale, rinviata l’autopsia sul corpo di Elena

È stata rinviata di 48 ore, a giovedì 22 agosto, l’autopsia sul corpo della giovane Elena Casetto, la 19enne morta bruciata nell’incendio al terzo piano della Torre 7 dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Le indagini proseguono serrate, ma a otto giorni dal rogo che martedì 13 agosto è divampato nel reparto di psichiatria non c’è ancora traccia dell’accendino che la paziente avrebbe utilizzato per appiccare il fuoco.

Se sia stata davvero lei e come abbia fatto è uno dei misteri da chiarire, considerando che poco prima dell’incendio sarebbe stata sedata e contenuta a letto tramite appositi lacci.

Altro tema, il materiale presente all’interno della stanza: acquistato per essere resistente allo sviluppo delle fiamme. In una parola, ignifugo. E allora, come hanno fatto il materasso e le lenzuola a bruciare così velocemente? Anche su questo aspetto si stanno concentrando le indagini.

Nel frattempo, l’ospedale fa sapere di avere riportato al secondo piano della torre le degenze di oncologia e nefrologia.