Lutto cittadino ad Albino per la scomparsa di Franco Fassi

La notizia della scomparsa a 89 anni di Franco Fassi, fondatore della Fassi Gru Spa di Albino, azienda presente in tutto il mondo, sta suscitando tristezza e dolore fra gli albinesi.

Il Sindaco ha indetto una giornata di lutto cittadino per venerdì 23 agosto in concomitanza dei suoi funerali che si terranno alle 10 a Bergamo nella chiesa di Santo Spirito in via Pignolo. L’Amministrazione di Albino sarà presente alla cerimonia col Gonfalone della Città che lui tanto ha amato e sostenuto.

“Ai suoi famigliari, con riconoscenza e profondo cordoglio, sono pervenute le più sentite condoglianze dell’Amministrazione Comunale e dell’intera Comunità” scrive il Sindaco della Città di Albino, dottor Fabio Terzi.