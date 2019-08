La Questura blocca la serata al Cubo Cafè: “Non autorizzata”

Nell’ambito dei controlli preventivi degli esercizi pubblici, atti a prevenire e reprimere fenomeni di irregolarità e disturbo alla quiete pubblica, mercoledì 21 agosto la Questura di Bergamo ha provveduto a “diffidare” la titolare del locale “Cubo Cafè”, in via Oprandi 20 a Bergamo, dall’attuare la programmazione dell’evento “Out Unique”.

L’evento era previsto per la stessa serata di mercoledì a partire dalle 22.30, nell’ambito della manifestazione denominata “Cubo Garden”, in programma nell’area esterna del locale, ma secondo la Questura di Bergamo “la manifestazione non può considerarsi autorizzata”.