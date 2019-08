Da Superquark a Sissi: la tv del 21 agosto

Per la prima serata in tv, mercoledì 21 agosto su RaiUno alle 21.25 andrà in onda l’ottava delle nove puntate di “Superquark”, il programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela.

La serata si aprirà con la visione di un nuovo documentario della serie della Bbc “Le meraviglie del pianeta”. Si andrà alla scoperta delle tradizioni della caccia e dell’allevamento, in condizioni non sempre favorevoli: la transumanza di una mandria di renne, nel nord della Siberia, può rivelarsi un’impresa più difficile di quanto si possa immaginare. Come pure procacciarsi del cibo può non essere cosa da poco, se si vive nell’isola di Vanuatu nell’Oceano Pacifico, dove un vecchio pescatore insegna al figlio l’antica tradizione della pesca in apnea, perché da questo dipende la sopravvivenza della famiglia.

L’attenzione, poi, si concentrerà sull’enorme capacità dei batteri di sviluppare resistenza agli antibiotici che rappresenta un grosso rischio per il futuro. Barbara Gallavotti e Rossella Li Vigni spiegano quali possano essere i rimedi. A “Superquark” protagonista anche la diga di Entracque, il gigante dell’energia: Giovanni Carrada e Gianpiero Orsingher entrano nel cuore della montagna, per scoprire i segreti della più grande diga idroelettrica d’Europa.

Voltando pagina, Massimiano Bucchi e Rossella Li Vigni spiegheranno che oggi esistono semplici procedure per garantire massima sicurezza nel trasporto aereo e in sala operatoria.

Si parlerà anche di macchine intelligenti: riescono davvero a essere tali? L’Intelligenza Artificiale può diventare anche un rischio? Paolo Magliocco e Giulia De Francovich ne discuteranno, a Oxford, con il filosofo Luciano Floridi.

Chi sarà, infine, il tredicesimo astronauta a posare il piede sulla Luna? “Superquark” fa il punto sui futuri progetti di spedizioni e basi lunari.

Per le rubriche, in “Dietro le quinte della storia” il professor Alessandro Barbero parla di Dionigi il piccolo; in “Psicologia di una bufala” Massimo Polidoro, direttore del Cicap, racconta le conseguenza delle fake news in Sri Lanka, dove una notizia falsa ha creato tanto caos da far chiudere i social; e in “La scienza in cucina” la dottoressa Elisabetta Bernardi, spiega perché ridurre zucchero e sale nelle diete.

RaiTre alle 21.05 proporrà la visione del film “Sissi, la giovane imperatrice”, con Romy Schneider. Dopo il matrimonio con Francesco Giuseppe, Sissi è in difficoltà per il suo comportamento, non adatto alle rigide regole di corte. Si scontra con l’austera suocera e decide di tornare in Baviera dai genitori. Ma il marito la segue per rappacificarsi.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Elementary”, con Jonny Lee Miller e Lucy Liu. Andranno in onda tre episodi intitolati “Senza amici”, “La caduta” e “L’ultimo saluto”. Nel primo, Holmes ha bisogno dell’aiuto di suo padre per promuovere un’iniziativa. Nel secondo, Watson e Holmes approfittano di un passo falso di Odin Reichenbach. Nel terzo, mente combatte contro Reichenbach, Holmes riceve notizie del suo nemico Jamie Moriarty.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Sapore di mare 2 – Un anno dopo”, con Karina Huff ed Eleonora Giorgi; su Canale5 alle 21.20 “Rosamunde Pilcher: Va’ dove ti porta il cuore”, con Anna Herrmann; su Italia1 alle 21.20 “Hunger games”, con Jennifer Lawrence; su La7 alle 21.15 “I tartassati”, con Totò e Aldo Fabrizi; e su Tv8 alle 21.30 “Il tempo delle mele”, con Sophie Marceau.

Ancora, su Canale Nove alle 21.25 “Broken city”, con Mark Wahlberg e Russell Crowe; su Rai4 alle 21.15 “A good Marriage”, con Joan Allen; su La7D alle 21.30 “Gloria”, con Sharon Stone; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Lavalantula”, on Steve Guttenberg; su La5 alle 21.10 “Colpo d’amore”, con Emma Thompson; su Iris alle 21 “E’ nata una stella”, con Barbra Streisand; e su Italia2 alle 21.15 “Detonator – Gioco mortale”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “The seven ages of Elvis”. “Tutto il mondo è un palcoscenico, e nella vita ognuno recita molte parti, ed i suoi atti sono sette età”. Ispirandosi alla metafora shakespeariana sulle sette età nella vita di un uomo, il documentario ricostruisce la biografia di Elvis in sette tappe: il bambino, the Pelvis, il soldato, l’attore di Hollywood, il ritorno nel ’68, il periodo di Las Vegas e la morte.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica de “La sai l’ultima? Digital edition”, con Ezio Greggio; e su Real Time alle 21.10 il reality “Malati di pulito”.