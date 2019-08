Confezionava eroina e cocaina per tutta la Bassa: arrestato 35enne

Nella serata di martedì 20 agosto, nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo del territorio, i carabinieri della Stazione di Romano di Lombardia hanno arrestato in flagranza di reato un italiano 35enne, per detenzione di “eroina” e “cocaina”.

Il 35enne alla guida di un ciclomotore, alla vista della pattuglia dei Carabinieri, per eludere il controllo ha invertito il senso di marcia tentando di dileguarsi, ma ha imboccato una strada senza uscita, venendo prontamente bloccato dai militari prima che si dileguasse.

L’immediata perquisizione personale ha consentito di rinvenire all’interno di un marsupio 9 (nove) palline termosaldate contenenti “eroina” e 3 palline termosaldate contenenti “cocaina”, pronte per essere smerciate.

La successiva perquisizione domiciliare nell’abitazione ha consentito di verificare che l’arrestato aveva realizzato un vero e proprio laboratorio per la preparazione dello stupefacente, dove trattava ingenti quantitativi di stupefacente, destinato a rifornire la “piazza” di Romano di Lombardia e dei comuni limitrofi.

Sono stati sequestrati ulteriori grammi 20 di “cocaina”, grammi 5.000 di sostanza da taglio risultata positiva al narcotest per stupefacente tipo “eroina”, una pressa in ferro per la preparazione dei panetti di stupefacente, un frullatore per la miscelazione della droga, materiale vario per confezionamento e pesatura.

È stata anche sequestrata la somma in contanti di oltre 500 euro, posta sotto sequestro in quanto riconducibile attività criminosa spaccio.

Su disposizione del PM di turno, l’arrestato è stato quindi tradotto presso la Casa Circondariale di Bergamo.