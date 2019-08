Atalanta, Laxalt torna da Gasperini. Oggi test col Monza

Sarà Diego Laxalt, 26 anni uruguaiano, il tassello che va a completare il reparto degli esterni. Gasperini l’ha già avuto, è l’allenatore che l’ha valorizzato al suo secondo anno in Italia e in quella stagione Laxalt è stato anche il giocatore più utilizzato dal Genoa, con 36 presenze e 3 reti.

Laxalt, esterno sinistro che al Milan non ha avuto molto spazio e non è riuscito a imporsi (20 presenze), si alternerebbe quindi in fascia con Gosens. È conteso anche da Fiorentina, Marsiglia e Lione, ma il gradimento di Gasperini sembra un’arma in più per l’Atalanta, che dovrebbe acquistare il giocatore dal Milan in presito con obbligo di riscatto.

Mercoledì, o più probabilmente giovedì 22, l’incontro decisivo per definire l’affare. L’altro esterno sinistro, Reca, che finora ha avuto poco spazio, è sempre vicino alla Spal, tra l’altro prossimo avversario, ma per ora il polacco è fermo ai box.

Resta in ballo l’attaccante, obiettivo per gli ultimi giorni di mercato assieme alla probabile partenza di Barrow, che ha bisogno di giocare e interesserebbe a Cagliari e Verona.

ULTIMO PROVINO

Mercoledì 21 agosto alle 20,30 ultimo test precampionato per i nerazzurri, che alle 20,30 al Centro Bortolotti di Zingonia affronteranno il Monza, squadra di C di Berlusconi e Galliani che domenica scorsa ha tenuto testa e poi è stata sconfitta dalla Fiorentina in Coppa Italia. L’ingresso è libero fino al raggiungimento dei 600 posti in tribuna.

ABBONAMENTI

Si va verso quota 10mila. Fino a martedì 20 agosto sono state sottoscritte 9.649 tessere e sino alle 19 del 22 agosto prosegue la seconda fase della campagna abbonamenti, con prelazione riservata agli abbonati della stagione 2018-2019, ad esclusione di quelli della Curva Pisani, Distinti Nord e Tribuna Ubi Laterale Scoperta, per riconfermare il proprio posto.