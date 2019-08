Tre serate di film all’aperto per concludere il progetto “Le strade del cinema”

Ancora tre serate di cinema all’aperto per concludere l’edizione 2019 del progetto estivo “Le strade del cinema”, curato da Lab 80 film, che ha proposto per tutta la stagione proiezioni gratuite di film in piazze, cortili e parchi dei quartieri della città.

L’appuntamento è per sabato 31 agosto, domenica 1 settembre e sabato 7 settembre, rispettivamente nei quartieri di Valtesse, Celadina e Borgo Palazzo.

Quest’anno, per la prima volta, alla collaborazione collaudata con il Comune di Bergamo (che ha inserito la rassegna nel cartellone Bergamo Estate), si è aggiunta la collaborazione con Integrazione Film Festival – IFF, il festival di cinema organizzato da Cooperativa Ruah e dedicato al tema dell’integrazione tra persone di diversa appartenenza culturale. Prima delle proiezioni, infatti, vengono proiettati i migliori cortometraggi selezionati per la 13ª edizione del Festival, tenutasi lo scorso aprile a Bergamo e a Sarnico.

Il programma delle ultime serate prevede per sabato 31 agosto, alle 21,15 al Parco Garofalo di Valtesse, il cortometraggio Indovina chi ti porto per cena del giovane e premiato regista italo-somalo Amin Nour e poi il lungometraggio Metti la nonna in freezer di Giancarlo Fontana, con Fabio De Luigi e Miriam Leone.

Domenica 1 settembre, dalle 21 in Piazza Bonfanti a Celadina, il cortometraggio Il mondiale in piazza di Vito Palmieri (vincitore dell’edizione 2019 di Integrazione Film Festival) e il film Il viaggio di Yao di Philippe Godeau. Ultima serata sabato 7 settembre, alle 21 al Parco del Galgario in Borgo Palazzo, il cortometraggio Ius maris di Vincenzo D’Arpe e il lungometraggio Wonder di Stephen Chbosky, con Julia Roberts e Owen Wilson.

Spiega Sergio Visinoni, di Lab 80 film: “Anche quest’anno abbiamo portato nei quartieri non solo buon cinema ma anche momenti di aggregazione, per animare quelle aree della città dove spesso la proposta culturale cittadina non arriva. Continuiamo con le ultime serate, con cui vogliamo coinvolgere vari tipi di pubblico: bambini, famiglie, giovani, appassionati”.

Aggiunge Giancarlo Domenghini, Direttore di Integrazione Film Festival – IFF: “Siamo felici di aver partecipato a questo progetto, portando in diverse zone della città i cortometraggi patrimonio del nostro Festival. Il nostro obiettivo è proprio questo: fare in modo che i nostri film parlino con le persone, comunicando nuove possibilità virtuose di convivialità delle differenze”.

Informazioni e dettagli sulle proiezioni sul sito www.lab80.it e al numero telefonico 035.342239.

La partecipazione alle serate è sempre libera e gratuita.

PROGRAMMA

Sabato 31 agosto

Valtesse, Parco Garofalo, ore 21,15

Indovina chi ti porto per cena, 11′ – Metti la nonna in freezer, 100′

Domenica 1 settembre

Celadina, P.zza Bonfanti, ore 21,00

Il mondiale in piazza, 15′ – Il viaggio di Yao, 103′

Sabato 7 settembre

Borgo Palazzo, Parco del Galgario, ore 21,00

Ius maris, 15′ – Wonder, 113′