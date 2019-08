Napoli, anche Gomez e Zapata statuine del presepe di San Gregorio Armeno

Ci sono anche gli atalantini Papu Gomez e Duvan Zapata nello storico presepe di San Gregorio Armeno a Napoli. Le statuine dei due attaccanti nerazzurri sono state posizionate su una bancarella lunga la via dei presepi, ogni giorno visitata da centinaia di turisti.

Con Gomez e Zapata, anche altri protagonisti della Serie A che prenderà il via nel prossimo fine settimana. Come Maurizio Sarri, ex allenatore della squadra di casa e ora sulla panchina dell'”odiata” Juve, realizzato come un Giuda per quello che i napoletani ritengono un tradimento.

Tanti i personaggi creati ogni anno in terracotta, in copia unica, secondo l’antica arte presepiale della scuola di San Gregorio Armeno. Non solo del mondo dello sport, ma anche della politica e dello spettacolo. Per i nerazzurri, quindi, una sorta di premio. E magari, considerata l’accesa superstizione che c’è da quelle parti, un augurio in vista della nuova stagione.