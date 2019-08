In Svizzera per lavoro, Alex di Almenno muore a 22 anni

Dolore ad Almenno San Salvatore per la morte del giovane Alex Massa. Il ragazzo ha perso la vita a 22 anni in un incidente stradale a Zurigo, dove si era trasferito per lavoro. Sabato 10 agosto avrebbe perso il controllo della vettura sulla quale viaggiava in compagnia di un amico, che è rimasto illeso.

Il ragazzo si era trasferito in Svizzera tre anni fa, dove aveva trovato occupazione come meccanico. Al momento dell’incidente stava andando in lavanderia. Ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Zurigo, è spirato a tre giorni dallo schianto.

Alex Massa lascia tre fratelli minori, mamma Roberta e papà Claudio. Il funerale è stato celebrato lunedì 19 agosto ad Almenno San Salvatore.