Donna di 46 anni investita in via Mai

È stata investita intorno alle 8.30 di martedì mattina a Bergamo lungo via Angelo Mai. La donna stava attraversando nei pressi delle strisce all’incrocio vicino al negozio di casalinghi Barazzoni quando un’auto, una Peugeot guidata, sembra, da una giovane, l’ha urtata.

La donna, 46 anni, è rimasta ferita in modo serio, ma non pare in pericolo di vita: l’hanno soccorsa i sanitari del 118 intervenuti con un’auto medica e l’hanno trasportata all’ospedale Papa Giovanni.

Sul posto gli agenti della polizia locale.