È ancora afa negli ultimi giorni a Bergamo e in provincia. Un agosto più caldo del solito finora, ma che potrebbe cambiare: così dice il bollettino del Centro Meteo Lombardo a cura di Francesco Sudati.

ANALISI GENERALE

Infiltrazioni di aria umida e moderatamente instabile interessano le regioni alpine, lambendo il vasto e robusto campo anticiclonico pre-esistente.

Martedì 20 agosto 2019

Tempo Previsto: Lungo le pianure e Appennino proseguono condizioni di tempo per lo più stabile e soleggiato. Sulle zone alpine e prealpine irregolarmente nuvoloso con brevi piogge, locali rovesci e temporali alternati a schiarite anche durevoli. Possibilità di brevi fenomeni temporaleschi su medio-alta pianura tra il pomeriggio e la serata. Foschie al mattino presto o locali banchi di nebbia su mantovano.

Temperature: Massime in pianura stazionarie e comprese tra 30/31 e 33/34 °C. Minime in pianura in lieve aumento e comprese tra 20 e 23 °C con valori più elevati nei grandi centri urbani.

Mercoledì 21 agosto 2019

Tempo Previsto: Durante la notte residue condizioni di tempo instabile con rovesci o brevi temporali, ma in rapido miglioramento ovunque. Giornata nel complesso soleggiata, ma nel corso del pomeriggio vi sarà un marcato aumento della nuvolosità cumuliforme su tutte le zone montuose, ove si verificheranno isolati e brevi rovesci temporaleschi, in possibile locale estensione ai settori pianeggianti in serata. Foschie mattutine in Pianura Padana.

Temperature: Massime in pianura in lieve diminuzione e comprese tra 28/29 e 31/32 °C. Minime in pianura stazionarie e comprese tra 19 e 22/23 °C con valori più elevati nei grandi centri urbani.

Giovedì 22 agosto 2019

Tempo Previsto: Al mattino sereno o poco nuvoloso ovunque, ma nel corso della giornata si assisterà ad un modesto aumento della nuvolosità cumuliforme su tutte le zone montuose, ove si verificheranno isolati e brevi rovesci temporaleschi, concentrati tra il pomeriggio e la prima parte della serata.

Temperature: Massime in pianura stazionarie e comprese tra 28/29 e 31/32 °C. Minime in pianura in lieve diminuzione e comprese tra 17 e 20 °C con valori più elevati nei grandi centri urbani.