Arrivano alla spicciolata: ciclisti professionisti e amatoriali , amici famosi, amici sconosciuti con le lacrime lì lì per sgorgare, gente di Sedrina e gente di Paladina, giovani e meno giovani… Arrivano presto, prestissimo lì alla chiesa del paese, piccola e spartana, per salutare il loro Felice.

Il funerale di Gimondi (in diretta su Raisport) inizia alle 11, ma il piazzale già da due ore si va riempiendo. E tutto Paladina è stretto attorno al suo campione, ventiquattrore dopo la processione alla camera ardente di sportivi e tifosi che lunedì sono arrivati per portare il loro saluto.

Il copione oggi non cambia. Tantissime persone si sono presentate indossando maglie commemorative, chi arrivando in sella a una bicicletta. Tutti a rendere omaggio al gigante bergamasco nato a Sedrina 76 anni fa, vincitore delle tre grandi d’Europa: Tour de France, Giro d’Italia e Vuelta spagnola.

A partire dalle 11, il funerale in diretta su RaiSport, celebrato dal parroco di Paladina, don Vittorio Rossi, e da monsignor Mansueto Callioni, parroco di Almè e guida spirituale della famiglia Gimondi.

Alle 10.50 arrivano gli stendardi: Diano Marina (il paese della moglie Tiziana e il paese in cui i coniugi Gimondi si conobbero), Comune di Paladina, Regione Lombardia… Accompagnano la bara del campione coperta di fiori bianchi portata da Giovanni Bettineschi, suo grande amico e dal collega ciclista Baronchelli. La moglie Tiziana e le figlie Norma e Federica accompagnano il feretro sulle note dell’Hallelujah di Leonard Cohen.

Dentro la chiesa il saluto di monsignor Davide Pelucchi, vicario generale di Bergamo: “Preghiamo perché entri in paradiso di corsa”. Il vicario ricorda le ultime parole di Gimondi all’amata moglie: “Ti do un bacio e ti lascio per un’ora per fare un bagno”.

Monsignor Mansueto Callioni tiene l’omelia commosso”Quanti abbracci, quante strette di mano, quante lacrime in questi giorni!”