A Hong Kong i giovani in piazza per una legge ingiusta; in Italia tacciono su tutto

Cos’è la definizione di libertà? Un concetto primitivo, qualcosa di banalmente naturale e scontato oppure un regalo prezioso che ci viene donato? Ma soprattutto, in mancanza di libertà, come reagiremmo noi giovani italiani: passivamente o in modo attivo?

Mille altre domande mi sono passate per la testa nel momento in cui ho visto le prime immagini relative alle proteste di Hong Kong: ragazzi che manifestavano contro una potenza mondiale quale è la Cina, pur di mantenere i loro diritti e le loro libertà. Quale meraviglia maggiore se non l’immagine di un giovane che lotta pacificamente per il suo futuro, aggrappandosi ad un diritto così sacro qual è la libertà?

Poi lo schiocco di una nuova immagine, ipotetica questa volta, rivolta ad un possibile ragazzo italiano che si ritrova in una situazione tale per cui il suo futuro viene messo a rischio, come reagirebbe? Un po’ ironico pensando che oggi i futuri dei nostri ragazzi sono davvero a rischio, fra l’economia traballante, il lavoro precario, la fuga all’estero…

Eppure nessuna immagine iconica viene replicata nel “Bel Paese” in somiglianza alle proteste di Hong Kong. C’è un pizzico di delusione.

A Hong Kong i giovani protestano per la situazione in cui si sono ritrovati dal nulla, nel momento in cui la Cina ha dichiarato l’idea di voler creare una legge così da poter estradare un criminale di Hong Kong in Cina.

Per alcuni il problema non sussiste pensando che Hong Kong è una città cinese, ciò nonostante vi è un dettaglio: Hong Kong gode di molteplici libertà rispetto alle altre città cinesi in quanto è ritenuta come sotto uno “statuto speciale”, essendo la città una ex colonia Britannica fino al 1997, data in cui gli inglesi hanno dato la città ai cinesi, purché quest’ultimi lasciassero Hong Kong con le sue libertà fino al 2047.

Evidentemente la Cina non ha avuto la virtù della pazienza, facendo un passo avanti con questa ipotetica legge di estradizione che non è stata esattamente ben accolta dagli abitanti di Hong Kong, molto diversi rispetto ai cinesi, con uno stile più occidentale, volto verso la libertà.

Da qui si sono sviluppate le proteste, marce pacifiche per la città, occupazione dell’aeroporto, il tutto incorniciato principalmente dai giovani, coloro che hanno avuto la volontà di mandare avanti queste opposizioni, perché si tratta del loro futuro, perché saranno loro che fino al 2047 vivranno, lavoreranno, costruiranno la loro famiglia in quella città.

I veri testimoni e protagonisti di questo movimento contro la Cina sono proprio loro, coloro che ancora vivono coi propri genitori, coloro che ancora studiano, che guardavano il proprio futuro sotto una cornice di felicità e benessere, non di limitazioni come avviene in Cina.

I ragazzi di Hong Kong si sono sentiti col futuro limitato, imposto da un sistema che non gli appartiene, ma se tutto ciò fosse successo in Italia cosa sarebbe accaduto? Quanti sarebbero stati i giovani che sarebbero scesi per strada proteggendo il proprio futuro, i propri valori da un governo che cerca di limitarli o controllarli?

Siamo sinceri con noi stessi, sono migliaia i ragazzi italiani che ogni anno partono dall’Italia con un biglietto di non ritorno verso l’estero, in cerca di migliori opportunità lavorative. I lavori sono precari, i contratti a tempo indeterminato sono diventati un miraggio, racconti mitologici di cui solo alcuni oggi possono vantare la conoscenza non esistono giovani oggi che riescono a comprare una propria casa senza fare un mutuo, non esistono giovani oggi che riescono a formare una propria famiglia senza la preoccupazione economica, perché le tasse sono sempre di più, i servizi sempre più cari, i figli sono sempre meno.

In Italia abbiamo un sistema scolastico che permette di formare i medici, ma non di formare figure mediche specializzate, abbiamo un’emergenza di personale medico specializzato che è preoccupante e che peggiorerà progressivamente negli anni e che colpirà ognuno di noi.

In Italia non abbiamo stabilità, non abbiamo certezze, tremiamo di fronte al futuro, all’impossibilità di farcela economicamente, di trovare un lavoro stabile, di riuscire a costruire una propria famiglia e abbiamo paura di ciò che ci aspetta.

Se a Hong Kong si fanno proteste con milioni di persone per una possibile legge di estradizione, allora perché in Italia non riusciamo a difendere il nostro stesso futuro?