“Sister act 2” o gli ultimi episodi di “The fix”? La tv del 19 agosto

Per la prima serata in v, lunedì 19 agosto RaiUno alle 21.25 proporrà il film “Sister act 2 – Più svitata che mai”, con Whoopi Goldberg.

La vulcanica cantante Deloris (Whoopi Goldberg) viene chiamata dalle suore che in passato l’hanno aiutata, per affiancare una classe di adolescenti scalmanati.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in onda il telefilm “Hawaii five-0”, con Alex O’Loughlin. Andranno in onda tre episodi intitolati “Scheletri nell’armadio”, “La tomba del re” e “Il cacciatore”. Nel primo, il sicario della malavita Leroy Davis si consegna a McGarrett. Nel secondo, Catherine torna alle Hawaii per chiedere aiuto a Steve. Nel terzo, un naufrago, tratto in salvo dalla Guardia Costiera, racconta un’allucinante avventura.

Su Canale5 alle 21.20 ci saranno gli ultimi episodi del telefilm “The fix”, con Adewale Akinnuoye-Agbaje, Robin Tunney, Alex Saxon e Scott Cohen. Andranno in onda tre episodi intitolati “Regina del giorno”, “Pericolo!”, e “Making a Murderer”. Nel primo, Johnson con una mossa a sorpresa, mette a disposizione una lauta ricompensa a chiunque gli fornisca informazioni utili a trovare l’assassino di Jessica. Nel secondo, Wolf e Johnson scoprono che Jessica, prima dell’omicidio, si era recata in gran segreto a Las Vegas. Nel terzo, Johnson, dopo aver ricevuto una misteriosa lettera, finisce per prendere una decisione avventata.

Italia1 alle 21.20 riproporrà “Le Iene presentano ‘Omicidio Vannini: bugie e verità'”. Specole già andato in onda il 24 aprile scorso, sul caso dell’omicidio di Marco Vannini, il ragazzo ucciso a Ladispoli la notte del 17 maggio 2015 da un colpo di pistola esploso accidentalmente da Antonio Ciontoli, padre della fidanzata del ragazzo. Ma la tesi non convince i genitori della vittima.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.05 c’è “Nemico pubblico”, con Will Smith; su Rete4 alle 21.25 “The losers”, con Jason Patric; su La7 alle 21.15 “Lord Jim”, con Peter O’Toole; su Tv8 alle 21.30 “Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro”, con Roger Moore; e su Canale Nove alle 21.25 “Pathfinder – La leggenda del guerriero vichingo”, con Karl Urban.

Ancora, su Rai4 alle 21.20 “Chronicle”, con Dane DeHaan; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Little boy”, con Emily Watson; su La5 alle 21.10 “Rosamunde Pilcher – L’uomo dei miei sogni”; e su Iris alle 21 “Rimini Rimini un anno dopo”, con Corinne Cléry ed Eva Grimaldi.

Su Rai5 alle 21.15 spazio al documentario “Stars of the Silver Screen: Anthony Hopkins”. Un veterano del cinema che ha conquistato il mondo con la sua interpretazione di uno psicanalista cannibale. Anthony Hopkins è il protagonista del secondo appuntamento con la serie “Stars of the Silver Screen”. Riproposto per ben tre volte nei panni del cattivo più cattivo del cinema Hannibal Lecter, l’attore inglese ha conquistato il pubblico anche con le straordinarie performances di personaggi storici, dimostrandosi sempre profondamente controllato sulla scena.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine, ange gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “Sulle tracce di Yen” e “Un passato da dimenticare”. Nel primo, Joséphine sbarca in Asia e deve aiutare una coppia che vuole adottare una bambina, ma il cui fascicolo è stato perso dall’agenzia. Nel secondo, Joséphine aiuta Anne, costumista teatrale, che deve occuparsi anche del padre malato di Alzheimer.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica del varietà “Big show Pucci”, con Andrea Pucci; su Real Time alle 21.10 il reality “Vite al limite: e poi”; e su Italia2 alle 21.10 il cartoon “Lupin III vs Detective Conan”.