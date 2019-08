La città è semivuota: è ancora tempo di vacanze per molti. Ma in tanti sono rientrati o ancora non sono partiti: per tutti loro le previsioni del tempo su Bergamo e la provincia a cura di Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Un vasto campo anticiclonico continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche dal bacino del Mediterraneo. Solamente le zone alpine vengono lambite dal passaggio di sistemi nuvolosi organizzati, ma comunque tali da non determinare condizioni di tempo veramente perturbato, ma solo impulsi instabili con associate brevi piogge o temporali passeggeri.

Lunedì 19 agosto 2019

Tempo Previsto: Sulle pianure e Appennino condizioni di ampio soleggiamento, ad eccezione del settore occidentale ove potranno insistere banchi di nubi stratificate per parte della giornata. Su Alpi e Prealpi invece, dopo una mattinata in prevalenza soleggiata, vi sarà un’alternanza di schiarite ed annuvolamenti compatti, questi ultimi associati a rovesci o brevi temporali. Foschie mattutine su mantovano.

Temperature: Massime in pianura stazionarie e comprese tra 30 e 33 °C. Minime in pianura stazionarie e comprese tra 18 e 21 °C con valori più elevati nei grandi centri urbani.

Martedì 20 agosto 2019

Tempo Previsto: Lungo le pianure e Appennino proseguono condizioni di tempo stabile e soleggiato, ad eccezione delle zone più occidentali ove qualche banco nuvoloso compatto interesserà buona parte della mattinata. Sulle zone alpine e prealpine occidentali molto nuvoloso con piogge, rovesci e temporali fin dalla notte e per gran parte della mattinata, in miglioramento dalle ore centrali, ma con nuova intensificazione della nuvolosità, associata a rovesci o brevi temporali nel corso del pomeriggio. Sui rimanenti settori alpini e prealpini iniziali condizioni di cieli sereni o poco nuvolosi, ma con aumento della nuvolosità nel corso della giornata, associata a rovesci o brevi temporali. Foschie mattutine su mantovano e possibili banchi di nebbia nelle ore prossime all’alba.

Temperature: Massime in pianura stazionarie e comprese tra 30 e 33 °C. Minime in pianura in lieve aumento e comprese tra 20 e 23 °C con valori più elevati nei grandi centri urbani.

Mercoledì 21 agosto 2019

Tempo Previsto: Breve impulso perturbato di forte intensità durante la notte sull’estremo settore nordoccidentale montuoso, in rapido trasferimento verso est, attenuandosi, nel corso della mattinata. A seguire ampie schiarite. Sui settori di pianura prevalenza di bel tempo, salvo passaggio di nubi medio-alte e possibilità di qualche breve ed isolato rovescio al mattino. In tarda serata possibilità per qualche temporale anche sui settori centro-occidentali della pianura.

Temperature: Massime in pianura in lieve diminuzione e comprese tra 28 e 31 °C. Minime in pianura stazionarie e comprese tra 19 e 22/23 °C con valori più elevati nei grandi centri urbani.