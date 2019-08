Caro scuola: rincari i media del 2,5% per zaini, astucci, diari…

Puntuale come ogni anno, anche stavolta è arrivato il rincaro per il materiale scolastico. Un rincaro che è quantificato dal Codacons del 2,5 per cento rispetto all’anno scolastico 2018/2019 e che va a incidere come una stangata sul budget famigliare. Un rincaro che è particolarmente sentito su attrezzatura firmata, griffata e che, con molta oculatezza, si può ridimensionare, anche se non azzerare.

In generale, per il corredo scolastico ogni famiglia dovrà spendere 533 euro a studente, ma la spesa lieviterebbe a ben 1.130 ad alunno se si considera anche l’acquisto di vocabolari e libri di testo.

La stima è stata verificata andando a censire diari e quaderni ‘low cost’, ma anche zaini e astucci griffatissimi con le marche del momento, sempre più richieste dai giovanissimi: ebbene, per diari, quaderni, zaini, astucci e tutto il resto che serve per la scuola, i prezzi al dettaglio, rispetto al 2018, registrano quest’anno un incremento medio del +2,5%, con le marche più richieste dai giovani – legate a squadre sportive, cartoni animati, bambole o personaggi e serie famosi – che hanno ritoccato al rialzo i listini.

Per le famiglie, una delle spese maggiori di inizio anno scolastico è quella dello zaino: se di marca, raggiunge i 140 euro, mentre per un astuccio griffato attrezzato (con penna, matita, gomma da cancellare e pennarelli) la spesa arriva a 40 euro.

Altra voce che incide sulla spesa per il corredo è quella relativa al diario, che supera i 20 euro per le marche più note.

Per l’associazione dei consumatori è possibile risparmiare e abbattere i costi del 40% seguendo alcuni consigli: non comprare gli articoli legati ai personaggi dei cartoni animati o bambole famose; acquistare nei supermercati dove si può arrivare a risparmiare fino al 30% rispetto alla cartolibreria; non comprare tutto il materiale all’inizio dell’anno.

Per i materiali più tecnici (dal compasso ai dizionari), invece, meglio attendere le disposizioni dei professori, per evitare acquisti superflui o carenti.