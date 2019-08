Carimali: per i 100 anni visita all’azienda e convegno internazionale sul caffè

Nessuna bollicina, ma una buona tazza di caffè per i cent’anni della Carimali, un convegno internazionale “Go higher, look further: a peek into coffee’s future” a Bergamo e il giro dell’azienda a Chignolo d’Isola.

L’azienda bergamasca che produce ed esporta in tutto il mondo macchine per caffè professionali festeggia, quest’anno, il centenario dalla sua fondazione, avvenuta nel 1919 a Milano in Via Ripa Ticinese con Angelo Carimali.

L’anno dell’anniversario è iniziato nel migliore dei modi per l’azienda bergamasca che ha presentato il nuovo logo “Carimali” e “La Carimali” come parte dell’evoluzione del marchio, ha acquisito l’azienda veneta Elektra, produttrice di macchine per espresso caratterizzate dall’elevata artigianalità e performance e ha siglato una join venture con il marchio Slingshot. Con oltre 130 dipendenti, per la maggior parte bergamaschi, negli ultimi l’azienda di Chignolo ha realizzato un fatturato che tocca i 40 milioni di euro, realizzati per la gran parte all’estero.

Dopo Host, la fiera dedicata al settore Ho.Re.Ca, retail, GDO e hotellerie che si svolgerà dal 18 al 22 ottobre 2019 a Fiera Milano, mercoledì 23 ottobre a Bergamo, Carimali con la conferenza “Go higher, look further: a peek into coffee’s future” presenterà il futuro del caffè attraverso i punti di vista di sette speaker internazionali: Anabella Meneses, Christina Meinl, Gregory Scace, Mario Fernández Alduenda, Yannis Apostolopoulos, Colin Harmon e Chahan Yeretzian.

Seguirà, dopo un ottimo espresso (non poteva mancare), la visita alla sede principale del Gruppo che si estende su una superficie di 8.000 metri quadrati e si trova a Chignolo d’Isola con le storiche macchine da caffè, per toccare con mano come la cultura del caffè sia alla base di ogni strategia aziendale. I modelli di macchine tradizionali e super automatiche attualmente sul mercato, insieme ai modelli storici. Ogni macchina racconta infatti un periodo storico ben preciso e mostra l’evoluzione dello stile e del design industriale che ha attraversato differenti epoche. Bevande adatte ai gusti dei mercati internazionali, interfaccia utente multimediale e un sistema innovativo per il risparmio energetico sono alcune tra le caratteristiche che nel corso degli anni hanno consentito all’azienda di differenziarsi, permettendole di assumere un ruolo di concorrente, spesso vincente, di grandi gruppi stranieri.

“L’evento -spiega l’azienda- rappresenta l’occasione per sottolineare l’importanza che Carimali ripone nella formazione e nella conoscenza del mondo del caffè. Il panorama del Caffè Specialty sta mutando profondamente, a partire dal lavoro delle piccole torrefazioni artigianali per arrivare alle curiosità del consumatore finale, sempre più colto e preparato. Essere aggiornati, competitivi e consapevoli dei cambiamenti in atto è l’unico modo per stare al passo con le nuove esigenze del mercato”.

L’evento è gratuito e si svolgerà in lingua inglese. Per informazioni e prenotazioni: carimali.com