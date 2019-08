Ryanair, è vero low cost? Con gli accessori e gli extra non sembra

Ci stiamo provando in questi giorni di ferie generalizzate. Stiamo provando a prenotare un volo per settembre e ci stiamo stupendo. E come noi, molti di voi, convinti che volare Ryanair (così comodo per i bergamaschi da Orio al Serio) sia davvero low cost, anzi il migliore low cost possibile. Ma ultimamente non sembra proprio così. A suon di extra, praticamente obbligatori però, a meno che non si viaggi da soli e con una borsetta al seguito, il prezzo man mano sale. E bisogna stare attenti, essere preparati e anche un po’ capaci di destreggiarci con le proposte e le “offerte”, , per evitare che un volo da meno di 20 euro, si trasformi in uno da quasi cento in un amen.

Ne parla un articolo di Giuliano Balestreri su Business Insider: ve ne proponiamo una parte. Qui quello intero

Volare a Londra, da Bergamo, con Ryanar, il prossimo 8 novembre costa 19,99 euro. Tariffa identica per adulti e bambini. Se però viaggiate con un neonato dovete mettere in conto una gabella da 25 euro. A tratta. Incredibile, ma vero: chi non ha due anni compiuti paga di più di tutti gli altri. Ma attenzione, non si tratta di un biglietto vero e proprio perché altrimenti la compagnia non potrebbe vantarsi di aver abbassato ulteriormente le tariffe. È piuttosto un costo accessorio alla prenotazione. Un po’ come la scelta del posto a sedere (dai 4 euro in su); l’imbarco prioritario o il bagaglio a meno (a bordo si può portare gratuitamente solo una piccola borsa o uno zainetto).

Insomma del modello low cost è rimasto solo il nome. E forse il prezzo nominale del biglietto, perché tutto il resto va comprato. Basti pensare che ormai le “entrate” accessorie coprono il 35% del fatturato delle compagnia aerea: nel primo trimestre fiscale dell’anno, le tariffe di biglietti sono calate del 6%, ma i costi aggiuntivi sono cresciuti del 27% a 800 milioni di euro a fronte di ricavi complessivi per 2,31 miliardi (+11%). Tradotto: i profitti di Ryanair arrivano dalla stretta su bagagli e neonati più che dalla tradizionale vendita dei biglietti.

Quella del vettore irlandese è ormai una strategia chiara, ma non per questo fa arrabbiare meno i consumatori. Per Federconsumatori “si tratta di una condotta che, non ci stanchiamo di ribadirlo, non solo genera confusione ma che di fatto impedisce la concreta e reale comparabilità con le tariffe applicate dagli altri vettori. Il comportamento di Ryanair, oltre a provocare un continuo aumento dei costi, è un vero e proprio affronto al diritto degli utenti alla trasparenza e alla completezza delle informazioni”.

D’altra parte il volo per Londra del prossimo 8 novembre è realmente più economico con Ryanair solo per chi viaggia con uno zainetto: chiunque volesse portare a bordo un tradizionale bagaglio a mano spenderebbe meno viaggiando con British Airways, EasyJet e anche Alitalia. Come a dire che di low cost, ancora una volta, sono rimasti solo gli slogan.