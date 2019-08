Polizia, in 48 ore identificate 452 persone e controllati 310 veicoli

Nelle giornate di mercoledì 14 agosto e giovedì 15 agosto 2019, in tutta la provincia di Bergamo sono state impiegate 79 pattuglie complessive della Polizia di Stato.

Sono state identificate 452 persone e controllati 310 veicoli.

Sono stati effettuati 8 posti di controllo ed elevate 87 contravvenzioni al Codice della Strada.

Nell’ambito del controllo degli esercizi commerciali, sono stati sottoposti a verifica tre esercizi pubblici in provincia di Bergamo. L’attività svolta ha consentito di deferire all’autorità giudiziaria in stato di libertà 15 persone.

In particolare nell’ambito cittadino, sono state impiegate 20 volanti della Questura di Bergamo, che hanno effettuato costanti e capillari controlli del territorio, implementando l’organico operante. Gli Agenti hanno controllato 57 persone, di cui 35 stranieri, 43 veicoli, ed hanno effettuato tre sequestri penali, anche in materia di stupefacenti. Sono state accompagnate in Questura, ai fini identificativi 7 persone, di cui 3 per accertamenti sulla posizione sul Territorio Nazionale.